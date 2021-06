ASRock chystá speciální úzkou základní desku určenou pro těžaře kryptoměn

Při těžbě kryptoměny Ethereum a podobných, kde je nutný výpočetní výkon grafických karet, je třeba snížit náklady a rozměry všech ostatních částí počítače. Stačí co nejlevnější deska s co možná největším počtem slotů PCI Express, základní levný procesor, trochu operační paměti, nejlevnější disk a dostatečně výkonný zdroj na to, aby utáhl daný počet grafických karet. Pokud se staví takzvané rigy, je třeba myslet i na úsporu místa.

ASRock proto brzy vydá speciální typ úzké základní desky s označením H510 Pro BTC+, která bude mít socket LGA1200 pro procesory Comet Lake a Rocket lake od Intelu.

Jak je vidět na obrázcích, deska má šest velkých slotů PCI Express 3.0 ×16 pro šest grafických karet. K dispozici je jediný slot pro operační paměť DDR4 (to stačí) i s podporou ECC a úložiště lze zapojit pomocí portu SATA nebo M.2 (SATA). Deska nemá žádný integrovaný zvukový čip a integrovanou grafiku v procesoru lze využít přes HDMI 1.4. Součástí výbavy ale rozhodně nechybí důležitý gigabitový port ethernet a také dva porty USB 3.2 a čtyři USB 2.0. Mezi porty dokonce naleznete již obstarožní PS/2.

Základní deska má rozměry pouze 50,1 × 22,4 cm a pro dostatečné napájení všech grafických karet jsou k dispozici tři 24pinové konektory a čtyři molexy. Deska se začne prodávat 18. července za cenu 280 dolarů, tedy asi 8 tisíc korun.