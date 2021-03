Asistent od Googlu se naučí ukládat informace do paměti. Získá funkce poznámkovníku

Google má několik služeb, které se zabývají ukládáním úkolů, poznámek a dalšího obsahu. Nyní to vypadá, že chystá další. Zřejmě totiž chystá novou funkci uvnitř svého Asistenta, která by měla právě tohle přinést.

Asistent od Googlu se postupně zabydlel jak v chytrých reproduktorech, tak i telefonech a Chromeboocích. Zároveň se stává středobodem pro některé uživatelsky orientované služby a Google se jej snaží pravidelně vylepšovat. Nyní web 9to5Google odhalil v rámci kódu aplikace pro Android prozatím neuvedenou funkci Memory.



Takto bude vypadat funkce Memory (Zdroj: 9to5Google)

Ta v budoucnu umožní ukládat odkazy, texty, fotografie a další obsah tak, abyste jej následně snadno našli. Uložit si tak můžete třeba obsah z webové stránky, přičemž Asistent automaticky doplní i odkaz na zdroj. Hlavní výhodou pak má být hlavně možnost ukládání hlasovými pokyny a chytré hledání.

Konkurence sám pro sebe

Na mobilních telefonech bude k dispozici i zástupce k uložení na domovskou obrazovku, aby funkce byla snáze dostupná. Podobně je možné si již nyní přidat odkaz na Snapshot s rychlým přehledem vašeho dne či na hlasové hledání.

Funkčně tak Memory vypadá jako kombinace Keepu, kolekcí (které má Google uvnitř vyhledávání), úkolů v rámci Kalendáře a seznamu četby, který postupně dává do Chromu. Je tak otázkou, co se s těmito dalšími službami stane. Dávalo by smysl, když by z vyhledávání zmizely právě kolekce, případně by došlo k jejich integraci.

Na finální uvedení si musíme ještě počkat, funkci totiž Google aktuálně testuje pouze interně.

