ARM představil Ethos-U55. Návrh drobného A.I. čipu pro internet věcí

Arm představil dva nové mikrokontrolery pro internet věcí s optimalizací pro zpracovávání úloh z oblasti strojového učení a neuronových sítí – inferenci.

Prvním zástupcem je čip Cortex-M55, který navazuje na populární řadu 32bitových mikrokontrolerů Cortex-M. M55 nabídne technologii Arm Helium, která by měla přinést energetický mnohem úspornější a výkonnější zpracovávání DSP a právě strojového učení.



Cortex-M55 a srovnání s ostatními mikrokontrolery řady Cortex-M

Cortex-M55 je ve své podstatě klasický mikrokontroler s akcelerací pro A.I., Arm proto představil ještě dedikovaný akcelerátor Arm Ethos-U55, který jej doplňuje. Pro Arm je to nová kategorie koprocesorů, kterým říká microNPU (micro Neural Processing Unit) a podobně jako třeba Google Edge TPU je určen výhradně pro rychlé zpracovávání ML operací při spotřebě zlomku elektrické energie, což je pro řadu Cortex-M typické.

Ethos-U55 ve spojení s M55 by měl být až 480× rychlejší než dosavadní nejvýkonnější čipy řady Cortex-M při zpracovávání neuronových sítí, a to pomocí knihovny Google TensorFlow Lite for microcontrolers, což je silně optimalizovaná a zjednodušená verze populární A.I. knihovny pro ty nejdrobnější čipy.



Arm Ethos-U55 a jeho základní specifikace

Účel těchto koprocesorů je zřejmý – dostat strojové učení a zpracovávání neuronových sítí – třeba úlohy z oblasti počítačového rozpoznávání obrazu až do koncového zařízení, aniž by muselo posílat data k analýze na výkonný server. To vše při co nejnižší spotřebě elektrické energie, aby bylo dosaženo běhu na baterii.

Stručně řečeno, čipy jako M55 a koprocesory U55 se mohou objevovat třeba v nejrůznějších drobných nositelnostech, kde budou přesněji počítat kroky, odhadovat sportovní aktivitu aj. právě pomocí neuronových sítí.