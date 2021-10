ARES je elektrokolo s neuvěřitelně nízkou hmotností 9 kg. Asi tušíte, že levné to nebude…

Italské designstudio ARES a společnost HPS představily high-tech elektrokolo Super Leggera, o kterém tvrdí, že je nejlehčí na světě. Rám je pochopitelně karbonový, motor s výkonem 200 W spíše slabší, ale i to dává v cestě za rekordní hmotností smysl. Výsledek? 9 kg!

Úspěch trochu kazí jen kolo Domestique, které už začátkem roku uvedl stejný tým. Váží dokonce jen 8,5 kg, ale to už je jen o tom, jak lehké pneumatiky, pedály a další komponenty osadíte. A pak je tu Freicycle s hmotností 6,8 kg. Ale tady už se nedá mluvit o sériové výrobě.



Kola jmenovaná v předchozím odstavci. Freicycle staví na rámu od Meridy.

Pohonný systém Watt Assist údajně využívá know-how z Formule 1, jinde prý pomohla kosmonautika a kolo ladili bývalí profi cyklisté s cílem integrovat motor, baterii i řídící jednotku do rámu tak, aby to mělo co nejmenší vliv na těžiště a dynamické vlastnosti.

Jestli tušíte, že si tvůrci připravují půdu pro vysokou cenu, tak odhadujete správně: 18 950 eur je asi 482 tisíc korun. Najde si své zájemce, i když stále neznáme klíčové parametry, jako např. kapacitu baterie? Zatím se plánuje výroba jen 24 kusů, podle zájmu bude možné pokračovat.

Via aresdesign.com