Archivovat data do cloudu, na HDD, SSD, DVD, nebo Blu-ray? Co je nejvýhodnější?

Tříapůlpalcové už mívají vlastní zdroj, takže připojování není tak komfortní. Na druhou stranu to vyvažují kapacitou. U kapacit do 4 TB nemá moc smysl uvažoval o 3,5" formátu, protože cenově vyjde s 2,5" nastejno. Ale už 8TB model se dá sehnat za 4500 Kč, terabajt vyjde na zhruba 560 Kč.

Dvouapůlpalcové disky jsou dnes dostupné v kapacitách jen do 5 TB, ty jsou také nejvýhodnější. Koupit se dají okolo 3500 Kč, takže terabajt stojí 700 Kč. Výhoda menšího formátu je v tom, že mu stačí energie z jednoho konektoru USB, nemusí mít zvláštní napájecí adaptér a často jej půjde připojit do všech možných zařízení včetně mobilů, tabletů nebo televizorů.

Pro archivaci dat je užitečné či přímo nutné mít disk mimo počítač (havárie, loupež…), takže externí řešení je vhodnější . Klidně ale můžete koupit nebo použít starší interní disk a vložit jej do speciálních boxů s řadičem SATA/USB nebo mít takových disků více a pak zvolit dokovací stanici, do níž se HDD dají jednoduše zasouvat. Alternativou jsou speciální servery či NASy, ty se ale hodí spíš pro zálohu než archivaci.

Formát Blu-ray se nikdy nestihl rozšířit tak jako DVD. Přišel v době, kdy mohutně zrychloval internet, zvyšovala se kapacita flashek a klíčová byly také vyšší zaváděcí cena disků i mechanik. Dnes už to takový problém není a Blu-raye jsou pro archivaci dat velmi výhodné. Interní desktopové mechaniky se dají koupit i pod 2000 Kč, externí zapojené do USB jsou asi o pětistovku dražší.

Problém se zastaráváním DVD se jako první pokusila řešit pražská společnost Northern Star, která vyvinula Data Tresor Discy . Používají speciální metalo-keramickou záznamovou vrstvou, která má vydržet 100+ let a je odolná vůči světlu i vlhku. Z obchodů už ale prakticky zmizely, na webu výrobce se však pořád dají koupit za zhruba 40 Kč za kus. Dříve byly problémy s kompatibilitou vypalovaček, dnes už to zřejmě pominulo.

Cloud

okamžitá dostupnost odkudkoliv, nemusíte řešit ochranu dat před/po havárii Mínusy: potřebujete rychlý internet, cena

Pokud máte dostatečně rychlý internet v obou směrech, komerční cloudová úložiště budete milovat. Odpadnou starosti se závadnými disky a data budete moci mít dostupná kdykoliv a odkudkoliv. A třeba je rovnou někomu nasdílíte. Když nebude stačit kapacita, zaplatíte si za vyšší, aniž byste museli řešit nějakou migraci.

Na druhou stranu ale svěřujete svá data třetí straně, takže musíte důvěřovat její bezpečnosti a spolehlivé funkčnosti. Komerční cloudy mívají každý rok nějaký výpadky, ale pro potřeby archivace to nebude bolet. Není také běžné, aby nějaká služba skončila ze dne na den. To byl v minulosti případ hlavně „pirátských“ úložišť typu Megaupload nebo Rapidshare.

Chránit data před zneužitím zase můžete tak, že je ještě před odesláním sami zašifrujete. Některé služby to dokonce dělají rovnou, ale Google Drive, Dropbox, iCloud nebo OneDrive nikoliv. Šifrují data jen po cestě, avšak na serverech jsou v čitelné podobě.

Služby těchto velkých společností stojí plus mínus stejně. Google si kupříkladu 2TB tarif účtuje na 300 Kč za měsíc či 3000 Kč za rok. Za pět let to dělá 15 000 Kč, za to máte asi čtyři 5TB externí disky.

Zajímavou alternativou může být švýcarský pCloud. Kromě časových tarifů má i doživotní. Za 2TB cloudové úložiště tak zaplatíte „jen“ 350 eur, v přepočtu asi 9200 Kč. Z dlouhodobého hlediska se to může vyplatit. Navíc si můžete připlatit 125 eur (3300 Kč) za end-to-end šifrování. Za disk, který se teoreticky nikdy neporouchá a nevyžaduje žádnou údržbu, to není zase tolik.

Jen pro srovnání, kolik byste zaplatili za 2 TB v případě jiných možností:

Srovnání 2TB úložišť Typ Cena Google Drive (za rok) 3000 Kč pCloud (doživotně) 9200 Kč 2,5" externí HDD 2000 Kč 2,5" externí SSD 5200 Kč DVD+R 4,7 GB (430×) 3000 Kč DVD+R 8,5 GB (240×) 8200 Kč BD 25 GB (80×) 1600 Kč BD 50 GB (40×) 4000 Kč BD 100 GB (20×) 4000 Kč BD 25 GB M-Disc (80×) 8000 Kč BD 100 GB M-Disc (20×) 8000 Kč

Poznámka: HDD jsou výhodnější ve vyšších kapacitách, optická média nemají v ceně mechaniku. Pokud se disky či kotouče poškodí, cena se pochopitelně bude násobit. Data počítána nahrubo bez převodu mebi-/mega-, viz Velká datová loupež.