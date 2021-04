Architektura Zen 5 od AMD bude mít hybridní design úsporných a výkonných jader. Dorazí ale s velkým zpožděním

Tento rok bychom se měli dočkat desktopových procesorů AMD Ryzen 6000 s architekturou Zen 3+, která by měla přinést jen mírná vylepšení a 6nm výrobní technologii. Co ale přijde dál? To odhalily nové zmínky o APU čipech „Strix Point“ od AMD.

Dle posledních neoficiálních plánů AMD by první desktopové procesory s architekturou Zen 4 měly dorazit až příští rok, přičemž budou vyráběné 5nm technologií a budou podporovat novou generaci operačních pamětí DDR5 a PCI Express 5.0. S tím bude souviset i nová patice AM5 a pravděpodobně i použití integrovaných grafik podobně jako je to zvykem u Intelu.

Zatímco Zen 4 ale půjde ještě ve starých šlépějích, architektura Zen 5, kterou lze očekávat nejdříve v roce 2023, se už má spoléhat na hybridní formu kombinace úsporných a výkonných jader ve stylu big.LITTLE od Armu.

Problém je, že tento typ nové architektury už představí Intel ještě letos v rámci desktopových procesorů Alder Lake-S. V tomto přechodu bude mít tak Intel takřka dvouletý náskok, což nemusí být pro AMD zrovna dobrá strategie do budoucna. Otázkou samozřejmě je, jakého výkonu a spotřeby Intel s těmito čipy dosáhne, protože bude používat 7nm technologii.

Dle informací webu Moepc se APU, které vždy přichází o něco později než běžné Ryzeny, s architekturou Zen 5 objeví na trhu až v roce 2024. Dobrou zprávou je, že už by se tou dobou měla používat 3nm technologie. Pokud klasické Ryzeny dorazí o rok dříve (2023), bude AMD možná ještě používat 4nm technologii.

APU série Ryzen 8000 by měla zahrnovat 8 výkonných a 4 slabší jádra, ale vzhledem k tomu, že uvedení je ještě daleko, může se dost věcí změnit.

AMD prezentace - CES 2021