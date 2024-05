Arc 1.0 je prohlížeč, který boří zažité představy. Musíte ale mít Windows 11

Na scéně alternativních prohlížečů je Arc trochu zjevení. Zatímco jiné prohlížeče v základu fungují stejně, The Browser Company hledá cestu, jak surfování pojmout jinak. A teď vychází Arc ve verzi 1.0 také pro Windows. Není to další Chrome, Firefox nebo Opera.

Původně vyšel před dvěma roky pro macOS, ale od 11. prosince probíhalo poloveřejné testování varianty pro operační systémy od Microsoftu, kdy jste museli mít pozvánku. Od posledního dubna už to neplatí. Výrobce se rozhodl, že prohlížeč je dostatečně odladěný, aby jej uvolnil pro všechny a bez pozvánky, stačí zajít na arc.net/download.

Je ale potřeba upozornit na dvě věci. Oproti variantě pro macOS prohlížeč ještě některé funkce postrádá, takže první vydání představuje spíše základní kostru, na kterou se budou nabalovat další prvky.



Arc v postranním panelu kombinuje karty se záložkami

Nevídané je, že Arc pro Windows aktuálně podporuje pouze Windows 11. Základní argumentem proti exkluzivitě je výrazně vyšší podíl používanosti starších Windows 10. Arc kromě toho vyžaduje, abyste neměli extrémně starý procesor, ale není ve svých požadavcích tak přísný jako samotné Jedenáctky.

Konkrétně vyžaduje alespoň generaci Haswell z modrého tábora, případně řadu Athlon nebo Ryzen ze zeleného tábora. (Athlon je řada, jejíž kořeny sahají do konce 90. let. Domnívám se, že výrobce má na mysli Athlony mikroarchitektury Zenu.) Vývojový tým slibuje, že do Arcu pro Windows implementuje oblíbené funkce z varianty pro macOS a zprovozní ho také ve Windows 10. Plánuje i variantu pro počítače s procesory Arm.

Renesanční prohlížeč

Arc oproti jiným běžným prohlížečům navigaci umisťuje do postranního panelu. Kombinuje zde záložky s klasickými kartami. Když na záložku klepnete, načte se a stane se tak i kartou. Navíc můžete vytvářet prostory, což jsou vlastně relace, mezi kterými se plynule přepínáte. Snadno tak oddělíte osobní obsah od pracovního, různé projekty apod.

Obyčejné karty prohlížeč po pár hodinách uklidí, pořád je najdete v archivu. Postranní panel klepnutím schováte, takže prostor vyklidí webové stránce. Prohlížeč počítá s tím, že budete rozdělovat okno a prohlížet dva weby vedle sebe. Arc využívá Chromium, o kompatibilitu se tudíž bát nemusíte. Instalovat můžete i doplňky určené pro Chrome.



Navigaci můžete schovat, takže má web pro sebe celé okno

Stejně jako varianta pro macOS je Arc pro Windows napsaný v jablečném jazyce Swift. Neznamená to, že by ve Windows působil jako vetřelec. Do Windows 11 prohlížeč vizuálně zapadá, respektuje jejich designový styl. Postranní panel standardně využívá materiál Mica, ale pokud chcete, aby byl průhlednější, můžete přepnout na Acrylic. To je vrstva z éry Windows 10.

Polootevřeného betatestu se zúčastnilo 200 tisíc lidí, kteří dohromady vývojářskému týmu odeslali přes 30 tisíc podnětů.

Arc 1.0 pro Windows láká na jiný uživatelský zážitek:

Zdroje: Arc Help Center | The Browser Company / YouTube