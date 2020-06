AR není ani po letech žádný trhák. Teď to zkusí Hybri, který svleče vaše kamarádky

Vzpomínáte na Layar? Zhruba před deseti lety zažíval vrchol své slávy a na svém čerstvém telefonu s Androidem jej měl snad každý tehdejší geek. Layar patřil k prvním masově rozšířeným mobilním aplikacím s prvky rozšířené reality.

Android a vlastně i iOS byly tou dobou ještě velmi mladé mobilní platformy a jejich katalogy aplikací se měsíc co měsíc plnily hromadou podobných experimentů. Leckdo proto uvěřil bizarní vizi, že chůze po ulici s namířeným telefonem před sebe je efektivní, ergonomická a hlavně všemi žádaná budoucnost. Jenže ve skutečnosti byla jen efektní a celé to nakonec dopadlo úplně jinak.

Roztomilý pejsek, ale nic víc

Aplikovaná rozšířená realita je i v roce 2020 v naprostých plenkách, ačkoliv samotná hardwarová technologie udělala ohromný skok vpřed. Každý výkonnější telefon dnes dokáže skrze Apple ARKit a Google ARCore proměnit obývací pokoj v prehistorický prales, kterým se prohánějí všemožní ještěři, během let se však nezrodila ani jedna skutečná killer app, která by dala technologii široce uznávaný smysl.

Stručně řečeno, většina praktických ukázek současných možností rozšířené reality se nakonec stejně omezuje zhruba na toto:

Po deseti letech vývoje je to poněkud málo a domácí VR/AR přes veškerou snahu připomíná někdejší vlnu televizorů s 3D. S trochou nadsázky se tak nakonec prosadila snad jen sekce VR na PornHubu.

Troufám si odhadnout, že si dychtiví diváci pořídili Google Cardboard nebo kompletní VR brýle často právě proto, aby si poměrně explicitně připomněli lidskou anatomii ve 4K detailu, než aby si prohlédli třeba vzdělávací VR demo s projížďkou po Amazonii.

Erotika jako technologický inkubátor

Pornografický průmysl byl odjakživa jedním z klíčových akcelerátorů audiovizuálního obsahu na internetu, jeho kostičkovaná videa a fotky totiž obsadily web dávno před tím, než si Hurley, Chen a Karim zaregistrovali doménu youtube.com (2005) a Reed Hastings pochopil, že vydělá mnohem více peněz, když ta filmová DVD nebude půjčovat, ale rovnou streamovat (Netflix, 2007).

Není tedy divu, že mnohá technologická média nedávno zaujalo floridské studio Realic, které se pochlubilo vizí Hybri. Co nevidět s ní hodlá zamířit na Kickstarter.

Anatomicky dokonalý digitální kamarád(ka)

Hybri s podtitulem „World’s first Digital Human Partner with AI“ slibuje vývoj AR adaptéru a mobilní aplikace, která, jak už text výše napovídá, vytvoří virtuálního kamaráda. Promítne jej skrze AR do reálné scény před vámi, anebo jej pomocí VR zobrazí v umělém prostředí.

Upoutávka aplikace Hybri:

Podstatné je to, že tento kamarád, nebo kamarádka, bude mít realistické anatomické rysy. A také věrné pohyby, designéři z Realicu je totiž všechny nasnímali pomocí motion-capture kombinézy Enflux.

Bot s náladou

K dispozici bude několik základních modelů ženských i mužských postav, jejichž tělesnou konstituci i vizáž obličeje si budou moci zájemci libovolně upravit k obrazu svému. A autoři dokonce slibují, že do hry zapojí také onu umělou inteligenci, která se mimo jiné postará o to, aby měl každý z modelů typickou náladu a své dny.



Základní modely Hybri

Pokud s vámi některý z digitálních kamarádů nebude chtít sdílet domácnost, tak budete mít jednoduše smůlu, což se při kickstarterové ceně, která by měla po spuštění kampaně začínat na 49 dolarech, jistě vyplatí. Mimochodem, za 5 000 dolarů se prý budete moci stát jedním ze základních modelů.



Tamagoči 2.0 v rozšířené realitě

V každém případě, do hry se zapojí i ovládání dění ve scéně gesty rukou pomocí technologie ManoMotion, která nevyžaduje 3D kameru (Leap Motion, Kinect), ale vystačí si s běžným RGB obrazem. Autoři zároveň počítají s různě odstupňovanou cenou, která zajistí i některé další funkce. S nejdražším modelem si tak nakonec i popovídáte pomocí hlasového ovládání v několika jazycích.

52 animací...

Pokud jste při pohledu na snímky výše nabyli dojmu, že virtuální dívky vypadají poněkud vyzývavěji, než váš kámoš z hospody a kolegyně z práce, je to trefa do černého, Hybri se totiž jen tak mimochodem pyšní, že všechny do jedné „zvládnou 52 erotických pozic a animací, aby potěšily vás i sebe samotné.“



Tyto modely s vámi asi nebudou luštit křížovky

Ano, správně, tamagoči od studia Realic s vámi po večerech opravdu nebude luštit křížovky, ale něco jiného. A to se konečně dostáváme k té nejbizarnější funkci a hlavnímu lákadlu, které zapůsobilo na média jak červený hadřík na býka. Photoscan!

VR/AR deep fake porn, aneb tvář celebrity, nebo třeba šéfa z práce

Stručně řečeno, na základní ženský či mužský 3D model budete moci namapovat tvář libovolné skutečné osoby z masa a kostí. Postačí jeho profilová fotografie třeba z Facebooku a dalších sociálních sítí. Program ji poté promítne na virtuální tvář, vy pomocí nástrojů dopilujete detaily, aby skutečné osobě co nejvěrohodněji odpovídala kompletní postava a voilà, máme tu VR/AR deep fake porn pro každého.



Automatické namapování fotografie tváře na model Hybri

Pokud nezůstane jen u slov a líbivých upoutávek na YouTube, bude se vám obývacím pokojem procházet v krajkovém spodním prádle třeba vaše přísná nadřízená (či nadřízený). To je už na vás a vašem vkusu.

Future of sex?

Aby se Realic nedočkal jen nálepky „high-tech pornografie na trhu,“ jako další z možných využití aplikace Hybri zmiňuje třeba terapii pro ty, kteří přišli o blízkou osobu. Jednoduše si ji připomenou ve virtuální realitě. Takové nápady tu v minulosti ostatně už byly.



Autoři se dušují, že nejde pouze o erotiku, a tak slibují funkci připomenutí zesnulých blízkých osob

Oněch 52 erotických poloh však dává tušit, že je hlavním a nanejvýš pragmatickým záměrem právě next-gen erotika. Stejná erotika, která před dvaceti lety pomohla zpopularizovat online video jako takové a ano, i formát JPEG.

Nakonec je tedy aplikace Hybri napříč médii skutečně skloňovaná jako „future of sex,“ což ji údajně přineslo několik tisíc předplatitelů ještě před tím, než vůbec odstartovala kickstarterová kampaň. Ostatně, podle současného plánu má být hotovo až příští rok v červnu.