Applu unikl nejnudnější notebook, jaký si dovedete představit

Někdy koncem tohoto měsíce bude mít Apple podle Marka Gurmana akci, na níž představí další generaci počítačů postavených kolem rodiny čipů M4. Od 1. listopadu se pak mají začít prodávat nové MacBooky Pro, Macy mini, iMacy a dorazí i vylepšený iPad mini.

Jedna z novinek, 14" MacBook Pro, je teď předmětem řady úniků ukazujících vzhled, výkon i výbavu. Magazín MacRumors to popisuje jako největší leak od iPhonu 4, který tehdy někdo dlouho před premiérou nechal v baru. Onen prototyp pak koupili redaktoři webu Gizmodo a psali o něm první poslední.

Rozsah je však úplně jiný. iPhone unikl jeden, zato zásadní. Čtyřka přinesla úplně nový design s ostrými hranami, skleněnými zády a poprvé i jemným displejem Retina. Nový MacBook Pro nemůže být nudnější, jenže v Rusku a na jiných trzích se mezi lidi mohlo dostat až 200 těchto notebooků.

Ale proč je to nuda? Protože MacBooky nemají čím překvapit. Na pohled vypadají stejně jako loňské modely, avšak na pravé straně vedle čtečky karet a HDMI mají nově Thunderbolt 4 (k těm dvěma na levém boku). To možná souvisí s faktem, že by i základní MBP 14 měl nabídnout dva nezávislé výstupy pro externí monitor, což předchozí model nezvládl. (Jen s vypnutým interním displejem).

Čip M4 rovněž nemá čím překvapit, protože už je několik měsíců dostupný v iPadech Pro. Únik nám ale dává naději, že Apple konečně posune základní kapacitu operační paměti z 8 na 16 GB. Poslední novinkou pak má být barevné provedení Space Black, která u předchozí generace byla dostupná jen u vyšších modelů MacBooků Pro s čipy Pro a Max.