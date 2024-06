Apple zvyšuje sázku na české inženýry. Láká na super odměny

Americká technologická společnost Apple v loňském roce v Praze navýšila investice do výzkumu a vývoje. Jedna z nejhodnotnějších firem na světě v Česku provozuje inženýrské aktivity několik let, centrum vzniklo odkupem společnosti AuthenTec. Ve zdejší pobočce Applu už pracuje více než stovka lidí za nadstandardní výplaty.

Apple loni do pražského výzkumu a vývoje podle účetní závěrky za rok končící zářím 2023 poslal 270 milionů korun. Rok předtím to dělalo 234 milionů. K navyšování rozpočtu dochází postupně. V roce 2018 to například dělalo necelých 117 milionů, přičemž tehdy pro Apple v Česku pracovalo 65 zaměstnanců.