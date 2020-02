Apple zvažuje otevření bran. Uživatelé by si mohli měnit výchozí aplikace na iOS

Apple je známý tím, že nad svými operačními systémy drží pevnou ruku, což se týká především iOS apod. To souvisí i s tím, že uživatelé si nemohou měnit výchozí aplikace za konkurenční. Nyní to ale vypadá, že právě tato restrikce by mohla s příchodem nové verze systému odpadnout.

Firma změnu údajně zvažuje po sílící kritice ze strany zákonodárců jak v USA, tak i v Evropě. Na přetřes přišly praktiky firmy například v minulém roce při slyšení v rámci zkoumání, zda Apple právě tímto jednáním neporušuje antimonopolní zákony a nezneužívá svého postavení. Hlavním problémem je právě nemožnost změny výchozích aplikací v rámci iOS, iPadOS a dalších.

To přitom, mimo jiné, odlišuje systémy Applu od konkurence – Android je na podobné otevřenosti postavený a základní aplikace, jako je e-mailový klient, mapová aplikace, přehrávač hudby či internetový prohlížeč, umožňuje změnit na libovolnou jinou aplikaci. V tomto konkrétním případě ale konkurenci ani tohle řešení nestačí a dokonce požaduje, aby Google dával na výběr ihned při spuštění a snáze umožnil instalaci jiných prohlížečů či vyhledávačů.

Změna by mohla přijít již letos

Apple přitom v rámci iPhonů podle dat Bloombergu předinstalovává 38 aplikací včetně právě již zmíněného e-mailového klienta, mapových podkladů či prohlížeče Safari. Proti této dominanci se bouří i Spotify, které nemůže být výchozím hudebním přehrávačem pro uživatele a nelze jej řádně využívat v rámci chytrého reproduktoru HomePod právě kvůli exkluzivitě pro Apple Music.

Prozatím není jasné, v jaké podobě a zda Apple s otevřením přijde. Mít vlastní výchozí aplikace v telefonu, který patří k nejprodávanějším na světě, je totiž velká konkurenční výhoda a snadná cesta, jak snáze přimět uživatele využívat dané řešení. Na druhou stranu je ale otevření platformy něco, co by mohlo přilákat uživatele z Androidu, kteří jsou právě na tuto volnost zvyklí. Zároveň by Apple mohl urovnat spory se Spotify a v rámci různých šetření.

Pokud se tak ale rozhodne, může změna přijít, dle lidí obeznámených se situací, ještě letos v rámci chystaného iOS 14. První betaverze by měly přijít již v nadcházejících měsících a finální verze na podzim.

