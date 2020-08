Apple zřejmě chystá balíčky předplatného. A chce se vrhnout na fitness videa

Prakticky od té doby, co Apple začal nabízet širší počet služeb s předplatným, volají fanoušci, aby udělal jedno, které „bude vládnout všem“. Teď to vypadá, že se konečně dočkají. Firma podle agentury Bloomberg plánuje balíčky nazvané Apple One, v rámci kterých si lidé jedním kliknutím předplatí více služeb najednou. Spekuluje se také o tom, že Apple začne nabízet úplně novou službu zaměřenou výhradně na fitness.

Balíčky předplatného Apple One by podle agentury měly přijít již v říjnu, což je doba, kdy jsou očekávány nové iPhony. Ty se letos na trhu objeví o několik týdnů později, jak před několika dny oznámil sám Apple, přičemž uniklé dokumenty hovoří o 12. říjnu místo tradičního září.

Základní balíček má obsahovat předplatné pro Apple Music a Apple TV+, pokročilejší k tomu přidá Apple Arcade a další i Apple News+. Ten nejpokročilejší pak obsáhne všechny zmíněné služby plus rozšířenou kapacitu iCloudu. Je to tedy potenciálně pět různých předplatných, které pokud chtěl člověk získat všechny, dosud si je musel předplácet jednotlivě.

O ceně se teprve diskutuje, ale samozřejmě je plánováno, že balíčky vyjdou levněji. Jsou také mířeny především na rodiny, takže v rámci jednoho rodinného účtu by je mohlo využívat až šest osob najednou.

Jak podotýká Bloomberg, cílem Applu není ani tak usnadnit život svým uživatelům, ale především podpořit příjem ze svého digitálního segmentu. Ten stále nedosahuje takových výšin, jak by si společnost přála, ačkoliv je jasné, že tímto směrem se budoucnost bude ubírat.

Ranní jóga podle videa od Applu

S tím souvisí další zpráva, která se tento týden objevila. Apple údajně chystá novou předplatitelskou službu, tentokrát zaměřenou čistě na fitness. Mělo by jít o fitness videa programy, ke kterým se lidé mohou přihlásit a cvičit podle nich.

Podobné předplatné již nabízí například společnosti Nike a Peleton a v Americe se těší relativnímu úspěchu. U Applu se nabízí, že by fitness programy mohly být nějakým způsobem zkombinované s Apple Watch, které rovnou budou měřit výkon, tepovou frekvenci a podobně. Stejně jako u Apple One ale zatím jde o nepotvrzenou informaci, více se dozvíme v říjnu.