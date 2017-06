Apple znovuobjevil rozšířenou realitu. Vývojáři díky ARKitu vyvinuli parádní aplikace za tři týdny

Apple na WWDC ukázal velké plány v oblasti rozšířené reality, o které jsme v poslední době příliš neslyšeli. Sice stále sledujeme vývoj brýlí Hololens nebo projektu Tango od Googlu, ale mluví se především o realitě virtuální. Apple to však radikálně změní – vývojářům nabídnul ARKit, který tvorbu obsahu značně zjednoduší. A jak vidno z prvních ukázek, těšit se můžeme na vlnu aplikací, jejichž absence prvotní nadšení z rozšířené reality zabila.

Máme vše potřebné

S augmented reality (AR) jsme začali experimentovat někdy před osmi lety, kdy smartphony dostaly vyšší výkon, relativně použitelné foťáky a všechny potřebné senzory pro snímání jejich pohybu. Proto jsme si mohli prohlédnout první experimenty s rozšířenou realitou, které nejčastěji spočívaly v zobrazení textu nad snímaným obrazem (typicky názvy památek nebo obchodů v okolí). To sice bylo efektivní, jenže nijak praktické. Vývoj velkých věcí stále brzdil nízký výkon telefonů a tabletů, který znemožňoval zobrazovat v režimu rozšířené reality složitější 3D modely, interakci s nimi nebo jejich přesné zasazení do okolí.

To se ale změnilo minimálně v posledních dvou letech, kdy výkon smartphonů a tabletů dohání ten notebookový, nechybí velmi přesné snímače a především fotoaparáty. Apple tedy vycítil správnou chvíli pro AR a podobně jako u dalších technologií sice přišel až jako poslední, ale o to výraznější změnu celého oboru uskuteční.

Nic, co bychom neznali

Na články tohoto typu o tom, jak Apple něco znovu vynalezl bychom si mohli udělat šablonu a používat ji pravidelně u znovuobjevených technologií. V nedávné minulosti bychom ji využili třeba u zabezpečení pomocí otisků prstů nebo mobilních plateb. Nic z toho nejsou nové objevy, s kterými by přišel Apple a vyrazil jimi uživatelům dech. Důležitým faktorem úspěchu je však schopnost je nabídnout v přívětivé formě vývojářům i uživatelům, kteří smysl nových technologií zároveň pochopí. To se dost často nepovede například Googlu, ale i Microsoftu, již přijdou s parádní technologií, předvedou hezká dema, ale do praxe už svoje novinky nepřetaví.

Určitě si tedy vzpomenete na aplikaci Layar, která uměla data z databází zobrazovat jako další vrstvu nad reálným obrazem z fotoaparátu. Chvíli to vypadalo, že jinak se ve městě orientovat už ani nebudeme. Bublina však splaskla velmi rychle a z původního Layaru nezbylo nic.

Tři týdny vývoje

Od WWDC, na němž Apple ARKit představil, uběhlo něco málo přes tři týdny a vývojáři se již chlubí s prvními aplikacemi, které jej využívají. Některé z nich si můžete prohlédnout na webu Made With ARKit, který zajímavé pokusy agreguje.

Najdeme mezi nimi nejen vizuálně zajímavá dema jako je přistání Falconu 9 na domácím bazénu, ale třeba praktický (a přesný) metr v telefonu nebo Minecraft v AR. Vzhledem k tomu, že vývojáři mají ARKit k dispozici tři týdny, jsou tyhle výtvory především důkazem toho, že Apple tvorbu obsahu pro rozšířenou realitu maximálně zjednodušil. Vývojářům tak zbydou kapacity primárně na vymýšlení užitečných aplikací místo řešení jejich samotného technického fungování.