Apple znovu zdražoval předplatné. U nás ale jen herní službu Arcade

Apple minulý týden v USA zvyšoval cenu předplatných Arcade, TV+ a One, v Česku zdražil jen první zmíněnou službu. Herní balíček Arcade teď místo původních 139 Kč stojí 199 Kč.

Arcade byl jednou z výjimek, které se nedotklo loňské zdražování. Apple tehdy měnil ceny služeb Music (mimo studentského tarifu), TV+ a One. V Arcade je k dispozici přes 200 her pro iPhony, iPady, Apple TV a Macy, které jsou v plných verzích bez reklam, často navíc s některými bonusy, které jsou součástí běžné nabídky App Storu.

Je zajímavé, že předplatné TV+ a One se v USA zdražovalo již podruhé, protože Apple tam ceny měnil i loni. Filmová služba původně stála 5 dolarů, pak skočila na 7 dolarů a teď je to již 10 dolarů. Základní balík One pro jednotlivce začínal na 15 dolarech, pak zdražil na 17 a teď na 20 dolarů.

Apple v Česku nadále nenabízí sportovní službu Fitness+, chybí také News+ s přístupem k článkům z vybraných novin a časopisů. Kvůli tomu u nás nenajdete ani One Premier, který kombinuje Music, TV+, Arcade, News+, Fitness+ a 2TB iCloud, to vše sdílené s až šesti lidmi.