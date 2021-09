Apple zkoumá RISC-V. Mohl by se zbavit obrovských nákladů za licence Armu

Apple ve velkém přechází na vlastní čipy s instrukční sadou Arm. Ze všech těchto čipů ale musí platit licenční poplatky. Byť jsou nízké (jednotky dolarů), například Western Digital díky přechodu na vlastní open source čipy RISC-V takto ušetří stovky milionů dolarů ročně. A podobným směrem už nejspíše jde i Apple.

Apple zveřejnil pracovní inzerát, ve kterém hledá zkušeného programátora s expertízou v oblasti čipů RISC-V a výkonných low-level procesů v oblasti zpracování obrazu, strojového učení, zpracování řeči a dalších.

Instrukční sada a čipy RISC-V byly doposud na úrovni jednodušších čipů jako jsou řadiče, avšak vývoj jde díky otevřenosti a společnému vývoji mnoha velkých firem rychle dopředu. Nedávno se dokonce objevil první RISC-V, který obsahuje přes tisíc jader a je extrémně efektivní se spotřebou pouze 20 W.

Vzhledem k požadavkům na nového zaměstnance se Apple zajímavá o něco víc, než nějaký řadič. Lze sice očekávat, že Apple začne pomocí RISC-V nahrazovat nejdříve jednodušší čipy jako třeba T2, kde jsou rovněž jádra Armu, ale do budoucna nelze vyloučit ani použití i u hlavního čipu a postupného přechodu čipů z Armu na RISC-V. Samozřejmě je to běh na několik let, ale poslední roky ukazují, že Apple se zásadních kroků nebojí (viz probíhající přechodem z Intelu na Arm).

Inzerátu mj. zmiňuje, že programátor bude spolupracovat se stávajícími softwarovými a hardwarovými týmy, které už pracují na inovativních řešeních na bázi RISC-V. Vlak s RISC-V je tak u Applu už rozjetý. Applu to do budoucna umožní získat další vertikálu a zbavit se závislosti na Armu bez nutnost platit obří poplatky za licence.

Vzhledem k tomu, že Apple je jeden z největších zákazníků Armu, je to pro Arm rozhodně špatná zpráva. Obzvlášť když přihlédneme k tomu, že se k RISC-V začíná obracet stále více velkých technologických společností.

Samotný Arm nedávno koupila Nvidia, byť ještě nedošlo k úplnému schválení a objevily se různé problémy – negativní přístup úřadů nebo podivné odtrhnutí čínské divize.