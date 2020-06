Apple získal patent na „bezpečná” selfie. Dodržíte při nich rozestupy

Ještě stále platí, že lidé by se neměli příliš shromažďovat a zbytečně se přibližovat. To se těžko dodržuje, když si s někým chcete vyfotit selfie. Řešením by mohl být patent, který tento týden získal Apple. Popisuje software, jenž dokáže vytvořit hromadnou fotku lidí, aniž by se vůbec potkali.

Zní to jako ideální řešení pro tvorbu selfie během pandemie, nicméně Apple s nápadem nepřišel teď. O patent poprvé zažádal v roce 2018, jak upozornil web Patently Apple, takže je pouhá shoda náhod, že mu byl udělen zrovna když tu řádí virové onemocnění, kvůli kterému existuje poptávka po sociálním distancování.



Nákres, jak by měla tvorba selfie probíhat

Jádrem celé technologie je, že lidé pro tvorbu „zdravotně nezávadné“ selfie nemusí být fyzicky pohromadě. Každý jeden člověk se vyfotí samostatně a software pak fotky zkombinuje, de facto tak nejde o nic jiného než pokročilý grafický program. Podle patentu by takto mělo být možné tvořit i videa.

Každý uživatel podle dokumentace dostane možnost výslednou fotku (video) si kompozičně upravit, takže určit, na jakém místě bude kdo stát - v popředí, vzadu apod. Výsledkem může být celá řada selfie a každý člověk ze skupiny ji bude mít jinou.

Pro jaká zařízení Applu je software zamýšlen, patent nepopisuje. Samozřejmě by dávaly smysl iPhony, otázka je, co iPady. Ovšem stále jde o pouhý nápad a jak je zvykem u patentů, možná se nikdy nezrealizuje.