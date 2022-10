Apple zdražil předplatné One, Music a TV+. V Česku zvýšil ceny až o 43 %

Apple včera večer vydal nové verze svých operačních systémů, zároveň však potichu zvýšil ceny některých předplatných. O zdražení zatím neinformoval uživatele napřímo (např. pomocí e-mailu), ale na webu a v příslušných službách už jsou nové ceny. Ty – podle všeho – měnil po celém světě.

Jednotlivá předplatná zdražil o 16 až 60 Kč, případně o 11 až 43 %. Apple zachoval jen ceny herní služby Arcade a úložiště iCloud+. Uživatelé teď ale více zaplatí za Music (s výjimkou studentů), TV+ a službu One kombinující Arcade, Music, TV+ a iCloud+.

Služba Původní cena Nová cena Zdražení Apple Arcade 139 Kč - - Apple Music pro jednotlivce 149 Kč 165 Kč 16 Kč / 11 % Apple Music pro rodiny 229 Kč 259 Kč 30 Kč / 13 % Apple Music pro studenty 89 Kč - - Apple One pro jednotlivce 285 Kč 339 Kč 54 Kč / 19 % Apple One pro rodiny 389 Kč 449 Kč 60 Kč / 15 % Apple TV+ 139 Kč 199 Kč 60 Kč / 43 % iCloud+ 50 GB 25 Kč - - iCloud+ 200 GB 79 Kč - - iCloud+ 2 TB 249 Kč - -

Do Česka přitom pořád nepřišel tarif One Premier, který má v sobě Arcade, Music, TV+, 2TB iCloud+ a navíc novinový News+ a sportovní službu Fitness+, to vše sdílené uvnitř rodiny s až šesti členy. Fitness+ by asi nebylo problém přeložit, problém zřejmě zůstává v News+, protože Apple zatím v Česku neuzavřel smlouvy s vydavateli, aby mohl prodávat jejich předplatná novin a časopisů.