Apple zazdí univerzální webové aplikace. Safari si s mnohými nebude rozumět

Webové stránky dnes mohou využívat celou řadu API, díky čemuž mnohdy mohou funkčně dorovnat klasické aplikace. Apple ale nyní proti některým zakročí a znemožní přístup k některým informacím v rámci Safari.

Na přetřes se dostalo 16 nových API, které Apple odmítl implementovat do svého Safari. Dostupná jsou přitom u prohlížečů založených na Chromiu (mezi které patří jak Chrome, tak i Edge či Opera), některé aplikace tak v Safari (a některých dalších prohlížečích) nemusí běžet korektně. Cupertinská firma zde jako hlavní důvod uvádí boj za ochranu soukromí uživatelů – snaží se zabránit sledování za pomoci tzv. otisku, kdy si webová stránka z různých informací složí profil uživatele a následně jej využívá ke sledování aktivit.

Konkrétně se jedná o API umožňující sledování blízkých zařízení za pomoci Bluetooth, přístup k NFC čipu či informace o baterii. Kompletní seznam uvádí na svých stránkách. Ochranu soukromí uživatelů bere Apple vážně a patří mezi hlavní témata většiny jeho služeb a snaží se tím i odlišit od konkurence. Často tak uvádí, že na rozdíl od jiných neukládá uživatelská data, dále je nezpracovává a neprodává.

Jde i o obchody s aplikacemi

Zároveň zde ale roste využití PWA (tedy progressive web apps), které nahrazují klasické aplikace – u podporovaných stránek můžete kliknout na přidat na plochu, kde se objeví klasická ikona a stránka se následně chová, jako by byla běžnou aplikací. To standardně funguje jak na Androidu, tak i Windows, a uživatel tak může mít aplikaci, aniž by ji instaloval z běžného obchodu.

Zde je tedy logické, že se Apple chce, byť s oficiálním cílem ochrany soukromí, lehce znepříjemnit práci vývojářům, které se snaží striktně nutit do používání svých obchodů s aplikacemi. Neznamená to, že by Apple tyto změny dělal právě jen kvůli tomuto, z provedených transakcí v App Storu na iOS si ale Apple bere 30% provize a plynou mu tak nemalé zisky. Díky uzavření platformy má i kompletní kontrolu nad tím, jaké aplikace jsou dostupné, čehož využívá a nedovoluje některým konkurenčním aplikacím vstup.

