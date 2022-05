Apple zažaloval neznámý startup Rivos. Měl ukrást obchodní tajemství o čipech A15 a M1

Právní bitvu, ve které zaznívá řada závažných obvinění, rozpoutal Apple. Zažaloval nepříliš známý startup jménem Rivos kvůli údajné krádeži obchodních tajemství. Rivos měl Applu přebrat celkem 40 zaměstnanců a minimálně dva z nich měli při přechodu vynést klíčové informace o čipech A15 a M1. Celkem takto podle žaloby Rivos získal rovnou několik gigabytů dat.

Čemu se Rivos věnuje, je tak trochu záhada. Startup na svých stránkách nemá vůbec žádné informace, jen o sobě uvádí, že je „v utajeném režimu“. Žádný produkt ještě nepředstavil. Největší zpráva, která o něm existuje, pochází od webu SemiAnalysis, podle kterého má startup v plánu navrhovat čipy na bázi RISC-V. Rivos za tímto účelem získal několik hvězdných jmen, samé bývalé zaměstnance Intelu, AMD, Qualcommu, Marwellu, Googlu a Applu.

Apple tvrdí, že toto přebírání minimálně v jeho případě neproběhlo zcela eticky. Rivos podle slov firmy proti výrobci iPhonů rozpoutal koordinovanou kampaň na krádež obchodních tajemství. Nejde ani tak o to, že by zaměstnanci přešli – to mohou udělat – ale podle Applu při tom na příkaz Rivosu vynesli důležitá data o čipech A15 a M1.

Tato kampaň měla podle žaloby odstartovat v červnu 2021. Zaměstnanci (převážně lidé z čipové divize) data nahráli na několik USB disků a do služby AirDrop. Další osoby si prezentace o plánech Applu nahráli do svého osobního cloudu a jeden si dokonce údajně vytvořil pomocí Time Machine zálohu celého svého Apple zařízení na externí disk.

Žaloba konkrétně jmenuje dva bývalé inženýry Applu, Wen Shih-Chieho a Bhasiho Kaithamana, že obchodní tajemství ukradli, byť měli podepsanou dohodu o mlčenlivosti. Celkem ale mělo z Applu do Rivosu odejít na 40 zaměstnanců.

Krádež se navíc podle Applu odehrávala zcela instruovaně, Rivos měl lidem posílat instrukce o tom, co mají vynést přes zašifrovaný chat v aplikaci Signal. Takhle mezi sebou komunikovali lidé, co už přešli s lidmi, kteří u Applu ještě stále působili, uvádí soudní dokument.

Apple proto od Rivosu požaduje odškodnění a navrácení všech dat, která měla uniknout. Zároveň po soudu chce, aby vydal proti startupu soudní příkaz k okamžitému zastavení využívání jakýchkoliv obchodních tajemství Applu. Rivos se k obviněním zatím nevyjádřil.