Apple začne vyrábět vlastní displeje pro hodinky a iPhony. Na MacBooky přinese dotykové OLEDy

Redaktor Bloombergu Mark Gurman včera přinesl další dvě insiderské zvěsti z dílny Applu, obě se týkají displejových technologií, které má cupertinská společnost v nadcházejících letech používat.

Už v roce 2018 jsme psali, že Apple začal vyvíjet vlastní obrazovky typu microLED. Ani po pěti letech je ještě v žádném produktu nepoužívá, avšak v laboratořích na nich stále pracuje a do prvních zařízení by je chtěl implementovat v příštím roce.

V Apple Watch momentálně používá panely OLED od Samsungu a LG. Technologie microLED je pokročilejší, a především v hodinkám dává větší smysl. Má nižší spotřebu, což se u hodinek s výdrží v počítanou v hodinách… hodí. Slibuje také vyšší jas, což zajistí lepší čitelnost na sluníčku. A netrpí na vypalování, což je problém OLEDů v případě, když zobrazují statický obraz. Lepší barvy už jsou jen bonus.

Vývoj microLEDu probíhá také u Samsungu, Sony a dalších společností, v praxi je ale zatím používají prakticky jen tyto dvě společnosti, a to u špičkových a drahých televizorů a velkoplošných obrazovek. V běžných zařízeních pro spotřebitele takové panely ale zatím nenajdete.

Gurman zmiňuje, že se vývoj prodlužuje i u Applu, takže by ho nepřekvapilo, kdyby premiéru posunul až na rok 2025. Samotnou sériovou výrobu už nicméně mají zajistit továrny partnerů. Apple se prý spolehne na nedalekou fabriku v Santa Claře o rozloze 5800 m². To zapadá do firemní strategie starat jen o výzkum a vývoj, ale výrobu nechat ostatním a hlídat si jen výstupní kontrolu.

OLED u iPadů, dotykový dokonce i u MacBooků

Na microLED by měl Apple přejít také u iPhonů, ale tam je to podle Gurmana otázka až pro střednědobý horizont. Zatím jeho telefony zůstanou u OLEDů. Obrazovky tvořené organickými diodami chce v roce 2024 údajně nasadit také u iPadů Pro.

Co je však nejpřekvapivější, v roce 2025 je prý použije také u chystaných MacBooků Pro. A nejen to, má jít o první dotykové Macy vůbec. Zatímco u konkurenčních notebooků potkáváme dotykové obrazovky běžně již skoro deset let, Apple se tomu zatím důsledně bránil. Pomineme-li tedy dotykový pruh Touch Bar na starších MacBoocích.

Nejoblíbenější MacBooky Pro

Další oblíbené MacBooky Pro

Vzhledem k tomu, že MacBooky a iPady už dnes běží na stejném hardwaru, iPadOS přebírá prvky z macOS a naopak macOS v mnoha ohledech opisuje od iPadOS, otevírá se spousta scénářů.