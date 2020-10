Apple začal pracovat na vlastním vyhledávači, tvrdí analýza. Kvůli problémům Googlu?

Apple zřejmě začal vyvíjet vlastní vyhledávač, který by mohl na jeho zařízeních nahradit Google. Tvrdí to analýza zveřejněná deníkem Financial Times (FT), podle kterého jsou podobné náznaky zřejmé v novém iOS 14 – jakmile uživatelé vyhledají dotaz na domovské stránce, telefon či tablet jim ukáže vlastní výsledky, neprostředkuje je Google jako dříve.

Apple se k informaci nevyjádřil, jak však upozornil deník, firma v srpnu sháněla odborníky přes vyhledávání, což je potvrzuje, že určité snahy tímto směrem vyvíjí. Navíc před dva a půl lety přešel do Applu bývalý šéf vyhledávání Googlu John Giannandrea, díky kterému se výrazně zlepšily schopnosti Siri a rozhodně to není jediná věc, na které pracuje.

Vysvětlení pro tento zájem Applu může být několik, ale to nejhlavnější podle FT je, že společnost si tím vytváří alternativu pro případ, že se Google neubrání antimonopolnímu vyšetřování, kterému čelí. To sice bylo zahájeno v USA teprve před několika dny, ale jednak se dlouho očekávalo, že přijde a jednak podobná vyšetřování probíhají i v jiných zemí.

Google je ve zkratce obviněn, že je všude a zneužívá svou tržní sílu. A to i pomocí ohromných finančních pobídek – jak upozornil server The New York Times, Applu platí ročně mezi 8 a 12 miliardami dolarů, aby na jeho zařízeních byl výchozí vyhledávač právě Google. To patří mezi praktiky, které soud dost možná zatrhne a v takovém případě by se Applu vlastní vyhledávač hodil. Podle FT je vyšetřování Googlu hlavní důvod, proč se jablečná firma do vývoje vlastní vyhledávací technologie v poslední době tak opřela. Není to však myšlenka, která vznikla až nyní, Apple se notoricky snaží ve většině oblastí svého působení osamostatnit.

Samozřejmě je to ambiciózní projekt, kterému může trvat roky, než dosáhne rozsahu a kvalit Googlu a možná se jim ani nikdy nepřiblíží. Stačí si vzpomenout na Apple Mapy – ano, fungují, ale nabídkou daleko zaostávají za Google Mapami. A když byly představeny, obsahovaly hromadu chybu. Uvidíme tedy časem, co z možného Apple vyhledávače vzejde, klíčový bude již zmíněný soud s Googlem.

