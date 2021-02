Apple začal nabírat inženýry pro vývoj technologie 6G. Pro novou síť si vyvine vlastní modem

S 5G to Apple trochu propásl. Po prohraném souboji s Qualcommem a fiasku s modemy od Intelu, nakonec využívá 5G modemy od Qualcommu, se kterým má mimosoudní dohodu o odběru 5G modemů až do roku 2025. Apple se ale samozřejmě poučil a poté, co odkoupil celou divizi Intelu pro modemy, chystá vlastní řešení.

Zatímco 5G už tedy bude muset Apple i kvůli dohodě s Qualcommem, licencím a patentům vydržet ještě pár let platit třetí straně, s příští generací mobilních sítí by se mělo vše změnit. Nadcházející technologie 6G by měla nastoupit až za přibližně deset let, tedy kolem roku 2030, ale Apple už začíná s vývojem nyní.

Dle informací Bloombergu totiž Apple začal nabírat lidí se specializací v oblasti modemů a mobilních sítí pro vývoj technologie 6G. V náborovém inzerátu Apple láká na vývoj nové generace bezdrátových technologií a práci na nejmodernějším výzkumu v této oblasti.

Apple už je od minulého roku součástí Next G Alliance, ve které je i například Cisco, Google, HP, Intel, LG, VMware a další.

Technologie 6G přinese další významný skok oproti 5G jak v rychlostech (až 100×), tak i v nižší odezvě, která se dostane i do oblasti mikrosekund. Apple si včasným výzkumem zajistí i obrovské množství patentů, které ho více méně porazily právě při souboji s Qualcommem, který jich má spoustu v oblasti 5G.

Je tak jasné, že se Apple opět osamostatní u další významného a hlavně drahého čipu, přičemž na vývoj má spoustu času a také zkušený tým už specializovaných inženýrů, které získal v rámci akvizice celé modemové divize od Intelu.

Na rok 2022 se očekává, že iPhony integrují nový typ 5G modemu Qualcomm Snapdragon X65, který jako první zvládá rychlost až 10 Gb/s. Nelze ale čekat, že Apple bude s vlastním modemem čekat až do roku 2030 a za pár let nejspíše začne používat i vlastní pokročilý 5G modem.

