Apple zablokoval aplikaci WordPress pro iOS a chtěl svou 30% provizi. Nakonec ustoupil a omluvil se

Zajímavá šarvátka se odehrála v uplynulých dnech mezi Applem a vývojáři oficiální mobilní aplikace pro redakční systém WordPress, informuje server Ars Technica. Rozruch vzbudila především proto, že před dvěma týdny Apple zablokoval hru Fortnite z důvodu, že obcházela jeho platební systém.

Aplikace WordPress pro iOS je v App Storu nabízena zdarma. Slouží ke správě stejnojmenného bezplatného redakčního systému s otevřeným zdrojovým kódem, který používají miliony webů po celém světě. Společnost WordPress kromě toho také prodává domény a nabízí webhosting. A právě tady je příčina krátkodobého nesouladu mezi oběma firmami.

„Chceme svých 30 procent!“

Celý příběh začal v pátek 21. srpna, kdy zakladatel WordPressu Matte Mullenweg na sociální síti Twitter uvedl, že aplikace pro iOS byla zablokována. „Abychom mohli znovu vydávat aktualizace a opravy chyb, museli jsme se zavázat, že budeme pro komerční nabídky podporovat nákupy v aplikacích.“

Příčina problému byla v tom, že aplikace obsahovala odkazy na placené nabídky – například možnost zakoupení webhostingu či doménového jména. Uživatelé mohli nakupovat mimo platební systém Applu, který tak přicházel o svůj třicetiprocentní podíl. Mullenweg však trval na tom, že tyto možnosti byly v aplikaci několik posledních let, aniž by to Applu vadilo.

Nutno podotknout, že autoři aplikace se k celé situaci postavili (na rozdíl od Epic Games) s pokorou a zvolili cestu nejmenšího odporu. Nejprve navrhli odstranění předmětných odkazů, což ovšem Apple údajně odmítl. Nakonec tedy souhlasili s tím, že uživatelé budou moci nakupovat prémiové nabídky včetně doménových jmen pouze přes platební systém Applu. Na to dostali lhůtu 30 dnů.

Obrat o 180 stupňů

Během víkendu se však situace otočila a Apple vydal prohlášení, ve kterém tvrdí: „Věříme, že problém s aplikací WordPress byl vyřešen. Vzhledem k tomu, že vývojáři odstranili zobrazení možností placených služeb, se nyní skutečně jedná o bezplatnou samostatnou aplikaci, která nemusí nabízet nákupy v aplikaci. Informovali jsme autory a omlouváme se za zmatek, který jsme způsobili.“

Nutno podotknout, že aplikace WordPress pro iOS byla sama o sobě vždy bezplatná. „Jsem velmi vděčný za to, že lidé v Applu znovu zkontrolovali aplikaci WordPress pro iOS a dali nám vědět, že nemusíme implementovat nákupy v aplikacích, abychom mohli pokračovat v aktualizacích,“ napsal Mullenweg v další sérii tweetů.

Chiméra jménem Fortnite

Každopádně to vypadá, že situace kolem 30% marže ze všech transakcí v App Store zahnala Apple tak trochu do kouta. Firma se ocitla ve středu pozornosti zejména poté, co vývojářské studio Epic Games záměrně porušilo podmínky a nabídlo uživatelům hry Fortnite možnost plateb mimo oficiální platební systém.

Apple reagoval zablokováním hry, na což Epic Games podali žalobu k soudu. V ní obvinili Apple z poškozování svobodného trhu a monopolního chování. Apple následně celou situaci vyeskaloval hrozbou, že zablokuje Epic Games jejich vývojářské účty, což by se kromě Fortnite dotklo také herního enginu Unreal Engine.

Většinové veřejné mínění se v tomto případě přiklání spíše na stranu Applu, neboť Epic Games publikovali své aplikace v App Storu, kde byli předem seznámeni s podmínkami. Ty, mimo jiné, obsahují i požadavek na realizaci mikrotransakcí přes platební systém Applu se 30% provizí. Jedním z mála, kdo se postavil na stranu herního studia, je v tuto chvíli Microsoft.