Apple má keynote, sledujte ji s námi. Apple Store je odstavený, to naznačuje nový hardware

19:01 Tim Cook na scéně!

První zpráva. Apple otevírá Developer Center na dohled od Apple Parku, kde se mohou vývojáři setkávat s profesionály z Applu.



Tim také mluví o kampech a dalších iniciativách, které Apple dělá pro vývojáře. Vývojářů na Apple platformách prý už je 34 miliónů.

18:58 Přenos se rozjíždí, jdeme na věc!

18:00 WatchOS 9 a pokročilejší měření EKG?

Již před několika dny Mark Gurman z agentury Bloomberg přinesl informaci o tom, že watchOS 9 má hodinkám Apple Watch přinést vylepšené EKG. Nyní jen pár hodin před WWDC Apple dle 9To5Mac získal od amerického úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) schválení pro trackování historie fibrilace síní. Nyní hodinky sledují případnou aktuální fibrilaci v rozmezí 50 - 150 BPM, nově by však měly hodiny trackovat i historii měření za několik dní, což by přineslo nové a přesnější analýzy.

Je možné, že novinku Apple představí ještě dnes. Ostatně nebylo by to v souvislosti s EKG poprvé. Říká se, že už při představení původního měření EKG měl tehdy Apple připravené dvě verze prezentace, kdyby povolení od úřadů nedostal. Nakonec se jich dočkal rovněž jen pár hodin před keynote a EKG tak mohlo být představeno.

16:45 Tim Cook zve na velký den

Letošní vývojářská konference WWDC22 opět proběhne online, takže měl Apple čas si předem připravit poutavou show. Program ale letos probíhá i živě v Apple Parku, ovšem pouze pro omezený počet vývojářů kvůli limitované kapacitě. Promítána zde bude úvodní keynote a připraven bude i doprovodný program. Tim Cook se tu zde už včera sešel s některými vývojáři z řady studentů.

15:45: Apple Store je odstavený a s novou grafikou!

O hardwarových novinkách se kolem letošního WWDC hodně spekulovalo. Jisté přitom nebylo ani to, zda Apple vůbec nějaké představí. Jak to ale vypadá, tak firma přeci jen nějaký hardware ukáže. Napovídalo by tomu stažení online Apple Storu. Odstavení obchodu navíc provází po dlouhé době i nová grafika s animoji.



Může odstavení Apple Storu znamenat představení hardwaru?

15:05 Na co se těšit

