Apple WWDC 2020 bude po desítkách let úplně jiný. Svět očekává klíčovou novinku

Hromada počítačových ikon si to vyzkoušela už během letošního podivného jara a teď konečně přichází na řadu i Apple. Za pár hodin vypukne další ročník vývojářské konference WWDC 2020. A zároveň první, který se bude muset obejít bez publika.

Apple kvůli pandemii koronaviru stejně jako mnozí další letos vypustil tradiční festival pro zhruba 6 000+ účastníků a vše se odehraje online. Se samotnými videopřenosy přes internet má Apple bohaté zkušenosti, tentokrát však bude muset na web dostat úplně vše, a tak v souvislosti s WWDC 2020 přichystal třeba přepracované Developer Forums pro vývojáře.



Vše vypukne v pondělí v 19:00 SELČ, kdy má podle programu odstartovat úvodní přednáška s tradičně generickým názvem Special Event Keynote

Slibuje, že v nich bude během konferenčních dnů od pondělí do pátku vysedávat více než 1 000 inženýrů ze stáje Applu a budou odpovídat na dotazy těch, kteří by už jinak touto dobou seděli v některém z velkokapacitních letů směr SFO.

Firma také slibuje více než 100 online seminářů, které budou moci účastníci sledovat v aplikaci Apple Developer.



Letošní WWDC bude po 33 letech úplně jinou konferencí. Dočkáme se i stejně spektakulárních novinek? Komunita v to doufá.

Vývojářské festivaly Applu, Googlu a Facebooku však už dávno necílí pouze na profesionály z oboru, ale jsou dlouho očekávaným svátkem pro širší masy běžných uživatelů. I na ně cílí úvodní keynote, a tak se už internet měsíce plní spekulacemi, o čem bude ta zítřejší od Applu.

Přechod na ARM

Jedna z těch nejsilnějších, která pomaličku krystalizuje už několik let, je přechod Applu na architekturu ARM. Začalo to už v hlubší minulosti nenápadnými inzeráty na pracovní pozice čipových designérů se znalostí armových procesorů a skončilo to reportem Bloombergu, podle jehož zdrojů firma oznámí novinku právě na letošní vývojářské konferenci.

Apple během těch více než čtyřiceti let vystřídal hned několik procesorových platforem. První počítače požívaly osmibitové procesory MOS, s Macintoshem objevil ikonickou Motorolu 68000, zkraje 90. let přišla neméně ikonická éra architektury IBM PowerPC, aby Apple v novém tisíciletí stejně jako většina ostatních zakotvil u Intelu.

Když ARM, tak všude?

Každé konečně rozhodnutí je ale nakonec vždy jen dočasné, a tak se teď podle Bloombergu i mnoha dalších dočkáme dalšího veletoče. Stejně jako Steve Jobs na WWDC 2005 oznamoval přechod z PowerPC na Intel a první mašiny se objevily na trhu následující rok, dočkáme se prý letos podobného přechodu na ARM se vším všudy.

ARM by tedy neměla být podle Bloombergu jen jakási paralelní a experimentální větev, ale měl by postupně nahradit Intel v celém portfoliu velkých počítačů.



Jestli se má v počítačích od Applu objevit procesor ARM, jasným adeptem na první osazení je MacBook Air. Tím by získal na tenkosti a mobilitě, přičemž by mohl zlevnit. Tím by se zase o něco více odlišil od klasického MacBooku.

„Postupně“ v tomto případě znamená, že bychom se měli dočkat prvního armového počítače v roce 2021, přičemž vývojáři třetí strany získají dostatek času k tomu, aby pro novou platformu optimalizovali své stávající aplikace.

Motiv k přechodu na vlastní čipsety s armovou architekturou je přitom podle šuškandy stejný jako v případě kapesních počítačů od Applu. Apple by už nebyl závislý na vývojových plánech Intelu, které jsou prý příliš pomalé, ale procesor by si navrhl přesně na míru pro potřeby svých Maců.

Rychlejší, úspornější, ale hlavně vlastní

Analogicky jako na iPhonech a iPadech, které patří v surovém výkonu k těm nejrychlejším kapesním počítačům na trhu, by pak i jeho armové Macy měly být svižnější, energeticky úspornější a lépe připravené na akceleraci nejrůznějších A.I. úloh zítřka.

To vše při zachování softwarové podstaty – tedy velkého macOS. Přechod na ARM totiž ani v nejmenším neznamená, že by snad na velkých jablečných počítačích běžel mobilní operační systém. Není k tomu ostatně ani žádný objektivní důvod.



Apple má s armovými čipsety letité zkušenosti, navrhuje si je totiž pro své kapesní počítače. Loni přibyl Apple A13, který pohání iPhone 11 a iPhone SE 2. generace. Díky vlastní návrhu může čipset obsahovat hromadu vysoce optimalizovaných koprocesorů pro konkrétní zařízení počínaje GPU a konče akcelerátory pro A.I. (jednotky AMX).

Armovou architekturu si s mobilním světem a jeho operačními systémy spojujeme jen z toho důvodu, že ji mobilní svět prostě používá, ale není to ničím podmíněný vztah. Na mnohojaderném armovém čipsetu samozřejmě může běžet jakýkoliv kus softwaru, pokud jej pro něj napíšete.

Zůstává tedy otázkou, jestli ho už Apple opravdu napsal – zejména jádro macOS s ovladači. I kdyby ale byla spekulace o oznámení prvního armového Macu už v pondělí přece jen až příliš odvážná, i podle konzervativnějších pozorovatelů by k tomu tak jako tak došlo nejpozději během několika následujících měsíců.

New iMac incoming at WWDC. iPad Pro design language, with Pro Display like bezels. T2 chip, AMD Navi GPU, and no more fusion drive — Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 9, 2020

Přechod Applu na ARM je totiž v IT komunitě brán už jako holý fakt a zůstává jen otázkou, kdy k tomu přesně dojde.

Než ten okamžik nastane, mohli bychom se dočkat třeba nového iMacu.

Impuls pro ostatní

V každém případě, ztráta zákazníka velikosti Applu by byla pro Intel bolestivá. Zatímco ještě nedávno byl vnímaný jako nezastupitelný element, bez kterého v podstatě nevyrobíte prodejný počítač, nyní se zdá, že z jeho stínu konečně vystoupí jeho letitý konkurent AMD a krok Applu ke všemu může zapůsobit i na ostatní.

Pokud by se Applu podařilo vyrobit bezkompromisní armový laptop/desktop, dostane do veřejné diskuze konečně myšlenku, že to jde u velkých počítačů i bez x86-64. Jistě, můžete namítnout, že s armovými Windows to už roky zkouší i Microsoft, ale ani on se zatím neodvážil k opravdu velkému kroku. Respektive, ani jednu z těch zkoušek zatím nedokázal přetavit v masový tržní úspěch.

Novinky v iOS 14

V pondělí to ale nebude jen o ARMu (pokud vůbec). Na WWDC se už tradičně oznamují také nové verze operačních systémů. Zítra se tedy s největší pravděpodobností dočkáme iOS 14, které by mělo podle internetové šuškandy zapracovat především na stabilitě a výkonu.

Podle některých zdrojů se ale majitelé iPhonu dočkají i viditelnějších novinek. Mohl by to být třeba přepracovaný seznam aplikací v podobném ražení jako na Androidu, nebo podpora widgetů. Nutno však podotknout, že se opravdu jedná jen o každoroční spekulace.

Další šuškandy se týkají nové sportovní aplikace, iMessage s podporou zmiňování uživatelů pomocí standardního zavináče (jako na Facebooku, Twitteru apod.) nebo třeba možnost nastavení aplikací třetích stran jako výchozích tam, kde zatím vládly ty od Applu, případně úprava politiky poplatků.

Tím by Apple mohl uklidnit třeba Evropu, která je na rovnost hospodářské soutěže už tradičně citlivá a v poslední době se vedle Googlu, Amazonu nebo Facebooku začíná stále více zajímat právě i o Apple.

Sledování spánku

MacRumors dále spekuluje, že se majitelé iPadů dočkají převodu ručně psaného textu a podpory myši a majitelé hodinek od Applu ještě pokročilejšího sledování biologických chodů v těle včetně okysličení krve (oximetrie) a kvality spánku. Nutno podotknout, že se podobné šuškandy opakují už tradičně, na skutečné novinky si tedy budeme muset ještě pár hodin počkat.

Apple Worldwide Developers Conference oficiálně začíná v pondělí v 19:00 SELČ, poprvé ve své historii bude zcela online a bez diváků v sále a my ji samozřejmě budeme sledovat také.