Apple vyvinul ochranný štít pro zdravotníky, zabere minimum místa a je levný

Apple umí skvěle optimalizovat dodavatelský řetězec a současně jeho průmyslový design patří na samý vrchol. Obě tyto schopnosti nyní zaměřil na pomoc v boji proti koronaviru.

Tim Cook se na Twitteru pochlubil, co se zatím Applu v této oblasti podařilo:

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX