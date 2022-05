Apple vyšle do Prahy batůžkáře s LiDAREM. Nafotí další „street view“

Apple plánuje zlepšit mapové pokrytí Prahy, a to na úrovni míst, kam se nelze dostat autem. Od poloviny června do konce srpna české hlavní město budou obcházet jeho lidé vybavení speciálním mapovacím batohem s LiDAREM, kteří se schválně zaměří na historické ulice, parky a stanice MHD.

Batůžkáři pravděpodobně budou sbírat data pro funkci Look Around, což je podobné fotografické zobrazení ulic jako Street View od Googlu nebo Panorama od Mapy.cz. Apple zatím Look Around příliš rozšířené nemá, jeho mapy tento pohled nabízí jen ve vybraných převážně amerických oblastech a pak třeba v Japonsku.

Česko však Apple zařadit chce, což je zřejmé už delší dobu. S focením českých měst začala firma loni v létě, kdy vyslala svá mapovací auta do všech krajských měst, zpozorována byla mimo jiné Českých Budějovicích. A nyní Apple oznámil, že během léta provede další fázi mapování, dokonce kvůli tomu obepsal česká média, což v jeho případě není zcela standardem.

Batůžkáři, kteří se zatím objeví jen Praze, se zaměří na místa, kam se nelze dostat autem. Těch je v hlavním městě ohromné množství, téměř celé historické centrum, ale vyrazí také do parků, kterých rovněž není v Praze málo. Apple tak bude následovat Google, který také batohový mapovací systém využívá, v jeho případě se nazývá Trekker.

Mapování v Praze proběhne mezi 20. červnem a 29. srpnem, batohy budou mít i LiDAR, takže budou sbírat i data tohoto typu. Apple ujišťuje, že se zachová ohleduplně a obličeje osob a registrační značky aut bude rozmazávat.

Co nicméně neřekl, je výhled, kdy by konečně mohl Look Around v Česku spustit. Nutno podotknout, že funkci v oznámení explicitně nezmiňuje, jen popisuje, že bude zlepšovat mapové pokrytí Prahy.