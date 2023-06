Prý to bude další revoluce! Brýle Apple Vision Pro vypadají fantasticky, ale vadí nám cena a kabel

Už je to pár let, co Apple naposledy použil slavnou poznámku Steva Jobse „One more thing…“. Až zase dnes. Brýle pro rozšířenou realitu Apple Vision Pro mají být jedním z těch revolučních produktů, které mění historii, mění způsob, jak pracujeme, bavíme se, hrajeme, komunikujeme…

Ale opravdu uzrál čas na to, aby lidé trávili čas s věcí nasazenou na obličeji? ...ze které vede kabel. Apple už několikrát dokázal věci, které konkurenti nezvládli, dokázal definovat nové kategorie. Zvládne to i tentokrát?

Z Vision Pro jsme zatím viděli jen takové povrchní představení známe jen pár technologických detailů. Brýle, pardon – prostorový počítač – půjde do prodeje až z kraje roku 2024 (prvně USA, až později další země). Hardware vypadá, že je hotový, ale ladění bude ještě chvíli trvat. A Apple také potřebuje vývojáře, aby dostal nový operační systém visionOS funkce, aplikace a smysl.



Tohle jsou brýle Apple Vision Pro. Ve třech rozměrech zakřivené sklo navazuje na šasi z hliníkové slitiny, o kontakt s obličejem se stará tkanina, která musí být pohodlná i pro dlouhé nošení, musí být prodyšná, přitom blokovat světlo z okolí.

Cena 3 499 dolarů je jedním z těch šílených parametrů, které už známe. Po přepočtu a s daní je to 93 tisíc Kč, což je hodně.

Ale Apple tady hraje dlouhou hru – neplánuje ještě více zbohatnout hned na první generaci. Prvně si s ní budou hrát celebrity, milionáři, youtubeři. Druhá generace bude stát půlku, už si je dovolí i technologičtí nadšenci, budou přibývat funkce. Až po pár letech to bude smysluplný nástroj – tak jak to bylo s kdysi vysmívaným, dnes kultovním iPhonem.

Představení Vision Pro s českými titulky:

Pryč od úvah, tady jsou známá fakta

Vision Pro nejsou jen prodloužená ruka telefonu nebo počítače, jako to je u jiných konceptů z minulosti a současnosti. S iPhonem a Macem umí spolupracovat, ale fungují zcela samostatně. Brýle mají vlastní procesor a rovnou je to výkonný Apple M2, takže výkonu bude dost i na háročné operace, jako je třeba hraní her. Speciálně pro Vision Pro vyvinutý čip R1 zpracovává obrovské množství dat z řady senzorů. Chlazení je prý dostatečně účinné, aby se uživateli neuvařila hlava, a dostatečně tiché, aby to nerušilo zážitek.



Spolupráce s MacOS není jen na úrovni synchronizace dat, nebo předání telefonního hovoru. Při prezentaci jsme viděli, jak si Vision Pro „vytáhne obrazovku“ z MacBooku a umístí ji do virtuálního prostoru. Jak na to? Prostě se na ten Mac jen podíváte...



Čip R1je určený pro zpracování vstupů z kamer, senzorů a mikrofonů, streamování obrazu na displeje s minimální latencí 12 milisekund

Na baterii už se ale nedostalo – byla by příliš velká a těžká. Ve specifikacích se uvádí, že s externí baterií vydrží Vison Pro běžet dvě hodiny, nebo se připojíte kabelem přes adaptér rovnou do sítě. To do značné míry určuje a omezuje mobilitu a použitelnost zařízení. Spíše doma či v kanceláři, nebo na cestách, ale jen na chvíli, nebo s elektrickou zásuvkou poblíž.



Takhle vypadá baterie, kterou Apple s brýlemi dodá.



A ještě detail konektoru a kabelu.

Jak se to používá

Tak předně je to rozšířená realita, tedy displej zobrazuje obsah, ale zároveň uživatel vidí své okolí. Jednotlivé digitální objekty lze připnout, pověsit do skutečného světa.

Aplikace nemají být až takové překvapení. Webový prohlížeč Safari, komunikační platforma FaceTime, konzumace multimédií, hry a další dnes známé a běžně používané. Zásadně nový má být způsob, jak se s nimi pracuje, jak vše vypadá a jak se to ovládá.



Okna si naskládáte do prostoru kolem sebe, pak jen otáčíte hlavou podle toho, s čím právě chcete pracovat. Přirozenější multitasking tu ještě nebyl.

Brýle mají otočnou korunku jako Apple Watch a tlačítko na horní straně. Ovládají se také hlasem a gesty rukou/prsty. Stačí sedět a gestikulovat rukou položenou v klíně. Gesta sledují kamery schované za kouřovým sklem na spodní straně brýlí, interpretuje je výkonný počítač uvnitř. Když potřebujete něco napsat, máte k dispozici virtuální klávesnici. Pokud toho psaní bude víc, můžete připojit skutečnou bezdrátovou klávesnici a myš, nebo touchpad.



Nový hardware otevírá dveře pro nové aplikace. Ale to už bude na vývojářích. Právě proto Apple představil brýle právě na vývojářské konferenci WWDC.

Apple už brýle ukázal novinářům, ale nenechal je ani se dotknout, natož vyzkoušet virtuální prostředí. Všechny informace obsažené v tomto článku tedy pochází z materiálů, které vypustil Apple. Dojmy novinářů jsou vlastně jednoduché: Vision Pro vypadá jako ty nejluxusnější lyžařské brýle na světě. A jsou překvapivě malé – opticky je zvětšuje textilní límec kolem a popruh s rozšířením kolem temene hlavy.



Jediná reálná fotka v tomto článku pochází od The Verge. Vnější displej v této situaci zobrazuje jakousi růžovo-modrou mlhu. Až si někdo brýle nasadí, bude displej zobrazovat jeho oči. Bude to působit přirozeně, nebo jak z hororu?

Zvuk

Brýle mají vlastní sluchátka, která pracují s konceptem Spatial Audio. To je technologie, kterou si Apple za poslední roky vyzkoušel u sluchátek AirPods. Spatial Audio znamená, že zvuk přichází z konkrétního místa v prostoru bez ohledu na to, kam zrovna máte otočenou hlavu. U AirPodů to byla působivé, ale teprve s brýlemi to dostává pravý smysl. Když budete mít při Face Time hovoru rozházené lidi v prostoru, nejen podle obrazu, ale také podle zvuku okamžitě poznáte, kdo právě promluvil, z kterého směru zvuk přichází.



Sluchátka jsou poblíž uší, ale neblokují zvukovody, takže uslyšíte i zvuky z okolí.

Tim Cook mluvil o tom, že pro „prostorový počítač“ Vision Pro uzrál čas, že Apple sesbíral veškeré špičkové technologie a know-how za poslední desítky let a poskládal je do revolučního produktu. A právě Spatial Audio je skvělým příkladem – vyzkoušeno a vyladěno v AirPodech, ale až v brýlích to k prostorovému obrazovému přidá i prostorový zvuk.

Jen mě trochu mate, jak dlouho se při prezentaci Apple rozplýval nad skvělým zvukem Vision Pro, a pak na některých záběrech ukázal uživatele, který měl na hlavně kromě brýlí i sluchátka AirPods. Patrně jde o soukromí a kvalitu zvuku – v popruhu integrovaná sluchátka jsou umístěná poblíž uší, takže nechávají volné zvukovody i pro zvuk přicházející z okolí. Pokud se chcete od okolí odříznout, zlepšit kvalitu reprodukce i prostorový efekt, nasadíte AirPods.

Obraz

Problém s brýlemi je takový, že jsou velmi blízko očí, takže ať dovnitř dáte sebejemnější displej, oko vidí rastr. Apple uvádí, že do dvou OLED displejů rozdělil 23 miliónů pixelů. To znamená, že jedno oko má k dispozici víc pixelů, než je ve 4K televizi. Jemnost displeje ilustruje zajímavé srovnání: na stejném prostoru, který v displeji iPhonu zabírá jediný pixel, má displej z Vision Pro rovnou 64 pixelů. Má to být nejjemnější vizuální zážitek, jaký kdy digitální brýle poskytly. Uvidíme.



Tohle má být klíčové pro pocit z brýlí – vidíte své okolí a okolí vidí vás (obojí prostřednictvím kamer a displejů, brýle ve skutečnosti průhledné nejsou). Když se od okolí odříznete (přejdete do režimu virtuální reality), změní se i to, co uvidí ostatní – už na brýlích neuvidí vaše oči, ale jen jakousi barevnou svítící mlhu.

Apple také říká, že sofistikovaná soustava čoček zajistí ostrost obrazu v celé ploše. Pokud nosíte dioptrické brýle, Apple ve spolupráci s firmou Carl Zeiss umí vyrobit speciální předsádky.

Senzory

Je jich hodně. Některé jsou namířené ven z brýlí, některé míří dovnitř na oči uživatele.

iPhone měl TouchID a později FaceID, brýle Vision Pro mají OpticID, scan duhovky, která odemkne zařízení, operační systém a zabezpečené složky, potvrdí platby atd.



Na oči míří systém LED rozmístěných kolem displejů. Cílem je, aby infračervené kamery odhalily, kam se člověk dívá. Má to být tak přesné, že se v menu zadíváte na jednu ikonku a operační systém ji vybere...

...pak už stačí potvrdit. To uděláte třeba klepnutím prsty ruky, kterou máte položenou v klíně. Tohle gesto zaznamená jedna z dvou kamer v dolní straně brýlí. V dostupných videích Apple ukazuje gesta pro jednoduché potvrzení volby, posouvání seznamu či webové stránky, uchopení a zvětšení okna a zoomování.



Takhle vypadá menu • takhle pouhým pohledem zvýrazněná ikonka aplikace • a takhle její volbu potvrdíte pohybem prstů v prostoru

Ale senzorů je více. Důležité je zmapování prostoru kolem brýlí – jedině tak do něj operační systém může umístit virtuální okna s takovou suverenitou, že na svém místě drží, i když brýlemi chodíte po místnosti. K tomu slouží LiDAR a TrueDepth kamery, které známe z iPhonů. Vše musí fungovat i za tmy, takže je tu také infračervený přísvit.



Kulaté děrování na spodních oblinách hliníkového rámu? Výdechy chlazení – právě tudy z počítače odchází teplo od procesorů.

Jsou tu i dvě „kamery s vysokým rozlišením“. Díky nim je Vision Pro první zařízení od Applu, které umí zaznamenat 3D fotky a videa.



...použije se třeba k tomu, že si pomocí brýlí vytvoříte svůj interaktivní 3D model, který vás pak reprezentuje při videohovorech (protože jinak byste potřebovali další kameru mimo brýle, která by vás natáčela).