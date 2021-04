Apple ve velkém investuje do umělé inteligence. V posledních 5 letech skoupil nejvíce firem s tímto zaměřením

Umělá inteligence a strojové učení hrají čím dál důležitější roli a nic nenasvědčuje tomu, že by se měl trend měnit. Uvědomují si to i technologičtí giganti, kteří do odvětví investují nemalé částky – buď do vlastního vývoje nebo do akvizic. Agentura GlobalData vydala žebříček pěti firem, které byly v posledních pěti letech v nakupování nejaktivnější.

Minimálně první čtyři jména jsou bez překvapení: Apple, Google, Microsoft, Facebook a irská společnost Accenture. Dohromady koupili téměř 80 firem souvisejících s AI. Nejvíce nakupoval Apple, který si polepšil o 25 firem.

Z analýzy plyne, že si Applu chce polepšit v oblasti hlasových asistentů. A není divu, vždyť Siri v posledních letech ztrácí za dravější konkurencí v podobě Google Assistanta a Amazon Alexy. V investiciích Applu je nákup populárního Shazamu, startup Drive.ai, který se zaměřuje na autonomní automobily. Uvidíme, jak Apple dokáže nakoupené know-how zužitkovat.