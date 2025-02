Apple v USA investuje 500 miliard dolarů do stavby továren, výzkumných center a akademií

Apple právě oznámil největší investiční projekt v jeho historii. V příštích čtyřech letech utratí více než 500 miliard dolarů, aby podpořil vývoj a výrobu produktů ve Spojených státech. Tím si jednak zajistí soběstačnost v některých dalších částech výrobního řetězce a jednak vyšle vzkaz nové vládě, která ocení firmy, které nebudou produkci outsourcovat do zahraničí.

Firma uvádí, že v současnosti přímo či nepřímo zprostředkovává práci pro 2,9 milionu Američanů. Počítá do toho také zaměstnance dodavatelských a výrobních společností nebo softwarové vývojáře zapojené do jeho ekosystému.

Sama firma na konci fiskálního roku 2024 zaměstnávala 164 tisíc lidí po celém světě. Do čtyř let chce nabrat dalších 20 tisíc jen v USA. To je ohromný nárůst, neboť Apple v pocovidových letech stagnoval a spíš propouštěl, než že by nabíral novou sílu.

Nové zaměstnance chce rozdělit do různých výzkumných a vývojových buněk v celé zemi, mají se podílet na tvorbě nových čipů, návrhu hardwaru a softwaru nebo umělé inteligenci. Jako příklad dává čerstvě vyvinutý 5G modem Apple C1, který vznikl v USA.

Vlastní továrna na servery

iPhony si doma neposkládá, ale servery bude. V Houstonu příští rok otevře továrnu o rozloze přes dva hektary, kde bude vyrábět výpočetní infrastrukturu pohánějící iCloud a Private Cloud Compute, tedy i Apple Intelligence. Momentálně si servery staví v zahraničí, ale nabere několik tisíc lidí, aby si je mohl produkovat na jihu USA.

Kvůli AI také rozšíří kapacity datových center v Severní Karolíně, Iowě, Oregonu, Arizoně a Nevadě.

TSMC a dalším partnerům pošle 10 miliard

V roce 2017 Apple založil fond pro podporu domácí výroby a investuje do inovativních společností, které mu mohou přinést nějaký užitek. Původně nakládal s rozpočtem pět miliard dolarů, teď jej rozšíří na dvojnásobek.

Velká porce zamíří k tchajwanské společnosti TSMC, která v Arizoně postavila továrnu na výrobu 4nm čipů. Plán je takový, že na 3nm výrobu přejde v roce 2028 a do roku 2030 pak i 2nm. Je tak (schválně) ve skluzu oproti tomu, co TSMC nabídne doma. Ale nový tlak americký vlády i investice Applu možná přesvědčí vedení firmy, aby modernější litografické postupy nasadila rychleji.

Další miliardy ale poputují i k jiným výrobcům. Apple momentálně odebírá čipy z 24 amerických továren ve 12 státech. Zakázky pro něj plní Broadcom, Texas Instruments, Qorvo nebo Skyworks.

Aby Apple, ale i jeho partneři, měli kde brát zaměstnance, firma v Detroitu otevře Apple Manufacturing Academy. Na akademii mají učit experti z Michiganské univerzity, avšak přednášet tam budou i lidé z oboru. Dokonce chystá také bezplatné online kurzy, které mají potenciální zaměstnance naučit projektové řízení nebo optimalizace výrobních procesů.