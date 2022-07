Apple už se nadobro zbavil Jonyho Iva. Jako externí designér byl prý moc drahý a přebíral zaměstnance

Jony Ive sice z Applu oficiálně odešel v roce 2019, stále však zůstal externím kontraktorem a pracoval na vybraných produktech pod hlavičkou své nové firmy LoveFrom. Jony Ive se podílel na všech významných produktech Applu v éře po opětovném příchodu Steva Jobse a pokračoval i poté. Nyní však končí spolupráce s Applem úplně.

Externí spolupráce s Applem v oblasti designu měla řadu omezení, protože Jony Ive ve firmě pracoval i na produktech pro jiné společnosti jako Ferrari nebo Airbnb. Každý nový produkt, na kterém chtěl jako firma LoveFrom pracovat, musel být schválený Applem z důvodu, zda se nejedná o potenciální konkurenční produkt.

Podle informací webu The New York Times měl Jony Ive původní externí víceletý kontrakt s Applem v hodnotě přes 100 milionů dolarů. I když měl Jony Ive v plánu kontrakt s Applem prodloužit, od Applu se dočkal ukončení spolupráce. Manažerům Applu prý vadily nejen vysoké náklady za spolupráci, ale také přechody některých designérů z Applu do LoveFromu.

Rozchod Jonyho Iva a Applu je tak po 30 letech definitivní.