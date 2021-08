Apple už má v ulicích 69 samořiditelných aut. Flotilu stále zvětšuje

Apple stále vyvíjí vlastní autonomní systém řízení automobilů, které se prohání po silnicích v Kalifornii. Spekuluje se, že připravuje i vlastní elektromobil a do tohoto projektu se měl nedávno dostat vedoucí divize pro Apple Watch – Kevin Lynch. Web macReports přišel s informacemi z pohledu testování zmíněného autonomního systému řízení.

Dle analýzy aktuálních dokumentů, totiž Apple zvýšil počet testovacích vozů Lexus RX450h s LIDARem a kamerami už na 69 kusů a obsluhuje je celkem 92 kontrolních řidičů, kteří jsou stále za volantem a připraveni zasáhnout, pokud by software nefungoval tak, jak má. V květnu měl přitom Apple o jeden vůz méně a jen 76 řidičů. To může naznačovat to, že se Apple snaží zvýšit počet najetých kilometrů.

Apple v roce 2020 najel s autonomními vozy přes 30 tisíc kilometrů, přičemž operátoři museli zasahovat v průměru každých 233 kilometrů, což znamená mírné zlepšení oproti roku 2019, kdy to bylo každých 190 kilometrů.

Rekordmanem v testování autonomních vozů v Kalifornii je ale s velkým předstihem Waymo patřící pod Alphabet (dříve Google), které má 615 vozů a 1 244 řidičů. Na druhém místě je Cruise od GM, třetí je Zoox od Amazonu, na čtvrtém Nvidia a Apple je až pátý.