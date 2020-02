Apple už kvůli koronaviru zavřel v Číně všechny kanceláře, obchody a kontaktní centra

Minulý týden jsme vás informovali o tom, že Apple už částečně začíná pociťovat rozmach koronaviru a s tím spojené problémy. Z pohledu finančních výsledků rovněž Apple očekává poklesy, které by se měly objevit minimálně v tomto čtvrtletí a dle vývoje i v těch následujících. Nyní už Apple přistoupil k dalším opatřením.

V rámci pevninské Číny totiž uzavřel všechny kancelářské budovy, obchody a také kontaktní centra pro stávající zákazníky. Dle informací toto rozhodnutí učinil na základě konzultací se zdravotními experty.

Apple is closing ALL stores, corporate offices, and contact centers in China due to Coronavirus through Feb. 9, company says in statement. https://t.co/E5xGkgAkeS pic.twitter.com/bbpGN885n4