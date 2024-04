Apple už finišuje M4. Nový čip masivně zvýší výkon pro AI

Apple už údajně dokončuje čtvrtou generaci vlastních čipů Macy. Tvrdí to alespoň zdroje Marka Gurmana z Bloombergu, které se již v minulosti ukázaly být jako velmi přesné. V nových Macích by se měly objevit ještě letos. Pokud se to potvrdí, bude to pro cupertinskou firmu nejrychlejší nasazení nové generace. Čipy M3 totiž dorazily loni v říjnu a v minulosti nové generae obvykle uváděl rok a půl až dva po té předchozí.

K urychlení ale má dva dobré důvody. Prodeje Maců za poslední fiskální rok výrazně oslabily, příjmy klesly o 27 % na 29 miliard dolarů. A tahákem nové generace mají být různé AI vychytávky, v nichž má Apple oproti konkurenci skluz, takže dřívější uvedení je na místě.

Gurmanovy zdroje neříkají nic o obecném výkonu či vlastnostech nových čipů. Jen to, že se opravdu soustředí na AI. Apple používá neuronové koprocesory už od generace M1, ale na Macích dosud nebyly moc důležité, výkon NPU rostl jen málo a zaostával i za schopnostmi těch v používaných v iPhonech. S M4 se to změní, jen zatím nevíme jak.

SoC Výroba Tranzistory Jádra CPU Jádra GPU Neural Engine RAM Uvedení M1 N5 16 mld. 4+4 C 7/8 C

(až 2,6 TFLOPS) 16 C, 11 TOPS 8/16 GB, 66,7 GB/s 11/2020 M2 N5P 20 mld. 4+4 C 8/10 C,

(až 3,6 TFLOPS) 16 C, 15,8 TOPS 8/16/24 GB, 100 GB/s 06/2022 M3 N3 25 mld. 4+4 C 8/10 C (až 4,3 TFLOPS) 16 C, 18 TOPS 8/16/24 GB, 100 GB/s 10/2023 M1 Pro N5 33,7 mld. 6/8+2 C 14/16 C,

(až 5,2 TFLOPS) 16 C, 11 TOPS 16/32 GB, 200 GB/s 10/2021 M2 Pro N5P 40 mld. 6/8+4 C 16/19 C,

(až 6,8 TFLOPS) 16 C, 15,8 TOPS 16/32 GB, 200 GB/s 01/2023 M3 Pro N3 37 mld. 5/6+6 C 14/18 C (až 7,3 TFLOPS) 16 C, 18 TOPS 18/36 GB, 150 GB/s 10/2023 M1 Max N5 57 mld. 8+2 C 24/32 C,

(až 10,4 TFLOPS) 16 C, 11 TOPS 32/64 GB, 400 GB/s 10/2021 M2 Max N5P 67 mld. 8+4 C 30/38 C,

(až 13,5 TFLOPS) 16 C, 15,8 TOPS 32/64/96 GB, 400 GB/s 01/2023 M3 Max N3 92 mld. 10/12+4 C 30/40 C (až 15,6 TFLOPS) 16 C, 18 TOPS 36/48/64/96/128 GB, 300–400 GB/s 10/2023 M1 Ultra N5 114 mld. 16+4 C 48/64 C,

(až 20,1 TFLOPS) 32 C, 22 TOPS 64/128 GB, 800 GB/s 3/2022 M2 Ultra N5P 134 mld. 16+8 C 60/76 C,

(až 27,2 TFLOPS) 32 C, 31,6 TOPS 64/128/192 GB, 800 GB/s 06/2023

Tim Cook už několik měsíců říká, že Apple opravdu pracuje na generativní AI. Jenže to je dnes pořád záležitost primárně pro obří datacentra s tisícovkami velkých akcelerátorů. Maličké NPU v mobilních či desktopových čipech a málo paměti neumožňují běh velkých jazykových modelů na úrovni GPT-3+ přímo na domácích počítačích. Tam mohou běžet méně schopné malé jazykové modely jako Llama 2, Gemini Nano, Phi a další používají menší počet parametrů. Proto je záhadou, s čím Apple nakonec přijde. Prvních náznaků bychom se měli dočkat v červnu na WWDC.

Ale zpět ke Gurmanovi a jeho zjištěním. Čipy generace M4 opět dorazí v minimálně třech provedeních. Mluví o nich v kódových označeních Donan, Brava a Hidra. Ten první zamíří do MacBooků Air, základního MacBooku Pro 14, Macu mini a iMacu. Brava se usadí ve vyšších konfiguracích MacBooků Pro, Macu mini a Macu Studia. Hidra má být záležitostí Macu Pro.

Z prvotního popisu to vypadá, že Apple sloučí řady Pro a Max. A nejvýkonnější čip bude jen pro Mac Pro. Pro něj chystá pořádný paměťový upgrade. Stávající model s čipem M2 Ultra totiž pojme maximálně 192 GB paměti, vrcholný model řady M4 má kapacitu posunout na 512 GB. Pořád je to však méně než u posledního modelu s Intelem, který šlo vybavit až 1,5 TB RAM.

Nejistý je osud čipu M3 Ultra. O něm se v minulosti spekulovalo, ale Gurman jej nijak nezmiňuje. Ultry v předchozích dvou generacích vznikaly spojením dvou Maxů. Výkon však zůstal za očekáváním a je možné, že Apple kvůli tomu mění strategii a strukturu čipů. Použít dvakrát tolik drahého křemíku a získat tím jen o polovinu vyšší výkon je velké plýtvání.