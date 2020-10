Apple u čipů A14 Bionic poprvé použil 5nm technologii výroby. První testy odhalují, jaký skok to znamená ve výkonu

Apple u nové generace iPhonů poprvé použil novou 5nm technologii výroby, která umožnila do malého SoC čipu dostat 11,8 miliardy tranzistorů. Jak se to reálně projevilo na hrubém výpočetním výkonu? To ukázaly první testy.

První výsledky měření jak jednojádrového, tak i vícejádrového testu se objevily v databázi Geekbench 5, který testuje schopnosti a výkon procesoru v mnoha ohledech a moderních požadavcích.



Výkonu čipu v Apple iPhone 12 Pro dle testu Geekbench 5

V jednojádrovém testu dosáhl čip Apple A14 Bionic v iPhonu 12 Pro na téměř 1 600 bodů a ve vícejádrovém pak kolem 4 200 bodů. Oproti staršímu čipu Apple A13 Bionic v iPhonu 11 Pro se tak jedná o nárůst výkonu o přibližně 20 %, respektive kolem 30 % při využití všech jader.

Zatím ještě nejsou k dispozici výsledky výkonu integrovaného grafického čipu, který si Apple rovněž už vyvíjí sám. U něj je mezigenerační růst výkonu obvykle ještě vyšší.

Představení AApple iPhone 12 Pro