Apple to zase dělá lépe než ostatní. Test multimediálního centra Apple TV 4K (2022)

Nová generace Apple TV mnohé překvapila. Ta minulá se totiž objevila na konci roku 2021 a čekalo se, že vydrží několik let. Apple na to má ale jiný názor a uvedl hned dvě verze novinky.

Plusy Rychlý systém

Snadné ovládání

Povedený design Minusy Vyšší cena

Nemožnost diktování textu v češtině 9 /10 Hodnocení

Apple TV je specifický produkt, který nemusí dávat mnoha uživatelům smysl. Přece každá moderní televize je dnes už chytrá a není problém si na ni nainstalovat aplikace a bez problémů využívat služby jako HBO Max, Netflix atd. Jenže ona to nemusí být tak úplně pravda.

To, co se před několika lety vydávalo za chytrou televizi, může být dnes zcela mimo mísu. Různá proprie­tární řešení už mohou mít funkční třeba jen podporu Netflixu, a i ta může kulhat na obě nohy, a zbytek chytré televize je v zásadě k ničemu. A to je přesně můj případ; samotná televize zvládne jakžtakž Netflix a YouTube, ale nic jiného po ní chtít nemohu, a protože jsem doma téměř výhradně v ekosystému Applu, padla volba na Apple TV.

Nejste-li jablíčkář, nekupujte

Není to nutnost, ale z logiky věci má Apple TV největší využití v domácnosti, kde se vyskytují převážně jablečná zařízení. Jde o samostatný produkt, který můžete používat i s androidovým telefonem, ale budete si komplikovat život. Pak je lepší koupit nějakou chytrou krabičku s Android TV či s Google TV.



Máte iPhone? Pak k Apple TV máte i ovladač s klávesnicí. Použít jde iPad, nebo také Apple Watch.

Asi největší předností Apple TV je to, že se pohodlně přihlásíte přes svůj iPhone a tím je vlastně hotovo. Krabička začne hned fungovat v ekosystému. iPhone, iPad nebo Apple Watch pak můžete použít jako ovladač, můžete na klávesnici pohodlně zadávat text atd.