Apple tlačil na Metu, ať vytvoří Facebook s předplatným. Chtěl si ukousnut kus zisku

Vztahy mezi Applem a Metou jsou aktuálně na bodu mrazu, obě firmy se ale před několika lety snažily domluvit na spolupráci. Výrobce iPhonů byl nespokojený s tím, že na aplikacích Facebooku a Instagramu prakticky nic nevydělává, ačkoliv jsou na App Storu velmi populární, a tak se Metu snažil přesvědčit, ať přijde s Facebookem na bázi předplatného, píše The Wall Street Journal.

Už dávno neplatí, že by hardware byl pro Apple hlavní zdroj příjmu, půlku financí získává ze služeb, v jejichž čele je App Store. V něm nejsou hlavním výdělečných artiklem ani tak prodeje aplikací, jako nákupy uvnitř aplikací. Apple si z nich bere 15–30procentní podíl a peníze získává i v případě, když si skrze aplikaci staženou na App Storu pořídíte předplatné.

Týkalo se to i o tak „velkých“ předplatných jako je Netflix. V roce 2018 podle serveru Market Watch vydělával na každém předplatném Netflixu pořízeném z iPhonu zhruba 3 dolary, pro Apple to byl hotový zlatý důl.

Dnes už je situace trochu odlišná, firma se kvůli tomuto přístupu dostala do hledáčku antimonopolních úřadů a nyní nabízí v některých zemích způsob, jak můžou vývojáři u části iOS aplikací nákup předplatného přesměrovat, aby nešlo přes platební bránu Applu. My se ale budeme bavit o situaci před lety, proto bylo důležité nastínit, jak to fungovalo dříve.

Placený Facebook? Pro Apple výhra loterie

Právě v této době, kdy Applu ještě požadování poplatků ze všech nákupů globálně procházelo (byť i v současnosti má páku, jak peníze vybírat) vedení firmy podle The Wall Street Journal bylo nespokojené s tím, že nejpopulárnější aplikace na App Storu jsou Facebook a Instagram a z nich výrazné příjmy nemá.

Apple přemýšlel, co s tím. Nejdříve kontaktoval Metu (tehdy ještě existující pouze pod názvem Facebook) a snažil se argumentovat, že jakmile si někdo zaplatí propagaci příspěvku na Facebooku, je to nákup uvnitř aplikace a tak z něj má výrobce iPhonů právo na podíl.

Meta to odmítla s vysvětlením, že se jedná o reklamy, nákupy uvnitř aplikace to odmítla nazvat. Apple tak přemýšlel dál a začal na Facebook tlačit, ať vytvoří verzi své sociální sítě, která bude bez reklam a na bázi předplatného. Z tohoto předplatného by totiž mohl získávat zmíněný 30procentní podíl, diskuze proběhla mezi lety 2016 a 2018.

Firmy se ale nedohodly. Pro Facebook jsou reklamy až moc důležité, celoplošné předplatné nevzniklo a místo toho se zaměřil na menší specializované, například které se věnuje zpravodajským textům.

Podezřelé načasování

Co následovalo, je už veřejně známé. Apple v roce 2020 oznámil a v dubnu 2021 spustil funkci App Tracking Transparency, která uživatelům umožňuje zakázat u aplikací sledování za účelem cílení reklam. Metu krok nesmírně finančně zasáhl.

Že k němu Apple přistoupil krátce poté, co mu Facebook dal košem? Možná náhoda, možná nikoliv… výsledkem je ale nefalšovaná válka mezi oběma společnostmi, která se rozhodně nechýlí ke konci.