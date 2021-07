Apple si objednal výrobu 100 milionů čipů A15. Budou v iPhonu 13 nebo iPadu

Jako každý rok Apple i letos představí novou generaci vlastních chytrých telefonů iPhone, tentokrát by mělo jít už o iPhone 13, který opět přinese řadu technologických novinek. Jednou z klíčových je hlavní čip Apple A15.

Tento bude jako vždy vyrábět TSMC a zatím se spekuluje o tom, že půjde o vylepšený 5nm proces, který má oproti předchozí verzi zlepšené vlastnosti z pohledu spotřeby i výkonu tranzistorů a logiky.

Podle informací webu Cnbeta Apple očekává velký zájem o nové iPhony, i když v tom nejspíše hrají roli i další zařízení. U TSMC si prý totiž objednal 100 milionů čipů A15, zatímco minulý rok pro iPhony 12 to bylo jen pouhých 75 milionů. Asi příliš nelze čekat, že by prodal tak obrovské množství iPhonů, protože nic nenasvědčuje tomu, že by mělo dojít k obrovskému zvýšení poptávky po telefonech.

Můžeme však tušit, že Apple použije A15 třeba i pro novou generaci iPadů a to nikoli Pro verze (aktuálně s čipy Apple M1), ale levnější iPad Air a možná i nějaká další zařízení. Apple už totiž má napříč vlastním portfoliem zařízení takřka všude vlastní čipy, takže je velmi efektivní v tom, že je dokáže použít na různých místech a to třeba i ve stylu toho, že dá starší modely do zařízení, kde to stačí (například Apple TV, Homepod a podobně).

Spekuluje se o tom, že Apple A15 bude opět šestijádro, které bude kombinovat čtyři výkonná a dvě úsporná jádra. Lze ale čekat výkonnější grafiku a nejspíše i více operační paměti. Nový iPhone 13 by totiž měl přinést například 120Hz ProMotion displej.