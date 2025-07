Apple krade nápady, a tím likviduje konkurenty. Predátorské chování má i vlastní název Sherlocking

Stává se pomalu pravidlem, že s každou novou verzí jablečných operačních systémů vycházejí na anglicky psaných webech články s titulkem „Apple Sherlocked These Apps“. Z Sherlocka coby křestního jména nejslavnějšího románového detektiva se stalo sloveso s velmi specifickým významem. Apple okopíroval nápad nějaké aplikace třetí strany, integroval jej u sebe, čímž danou aplikaci prakticky pohřbil.

Ale proč zrovna Sherlock? Historie sahá skoro čtvrt století dozadu. Mac OS 8.5 v roce 1998 dorazil s novým interním vyhledávačem souborů, který se jmenoval Sherlock. Na disku prohledával nejen názvy složek a souborů, ale také jejich obsah. Šlo o předchůdce dnešního Spotlightu.

S Mac OS 9 (1999) přišel Sherlock 2 s novým uživatelským rozhraním a možností rozšířit vyhledávač o různé online funkce. Stejný nástroj byl součástí také moderního operačního systému Mac OS X (2001). Pro něj společnost Karelia Software vytvořila program Watson (mrk mrk), který se inspiroval designem, funkcemi i jménem Sherlocka, ale nabídl toho více.

Watson pro Mac OS X

Svým způsobem šlo o specializovaný webový prohlížeč, který ale neotevíral libovolné stránky, nýbrž se specializoval na konkrétní činnosti. Uměl vyhledávat pomocí Googlu, našel letenky, měl speciální karty pro eBay, Amazon, sledoval balíčky posílané z e-shopů, fungoval jako online překladač apod. Také jej šlo rozšířovat o nové funkce.

Když Apple v roce 2002 uvedl Mac OS X 10.2, spolu s ním dorazil Sherlock 3 s novými pluginy, které uměly totéž co Watson. Karelii se to nelíbilo, nařkla Apple z plagiátorství, byť sama Watsona do velké míry okopírovala. Ale nebylo jí to nic platné. K soudu případ nehnala, stáhla ocas a v roce 2004 přestala Watsona podporovat.

To byl první případ „sherlockování“.

Apple kopíroval dál

Později přicházely i další, ať už šlo o software nebo hardware. Kde menší firmy vycítily nějakou slabinu nebo díru na trhu, tam se vecpaly. Ale pak Apple stejnou věc nabídl také, takže uživatelé neměli důvod používat produkty třetích stran.

Cupertinská společnost takto proměnila například rodící se trh s Bluetooth trackery, které rozvíjela firma Tile. Jenže pak přišly AirTagy a na Tile už si pomalu nikdo nevzpomene. Dlouhé roky byl populární nástroj f.lux, který displeje a monitory v noci přepnul do teplých odstínů, aby se lidem lépe usínalo. Pak Apple uvedl Night Shift dělající totéž. Známý je také případ aplikace Mobicip, která sloužila jako rodičovská kontrola a hlídač toho, jak dlouho uživatelé sedí u mobilů nebo počítačů. Od roku 2019 Apple nabízí totéž pod názvem Čau u obrazovky.

Spotlight v macOS 26 Tahoe

Sherlockovat se bude i letos a vrátíme se tak trochu za začátek. Už jsme si řekli, že nástupcem Sherlocka coby univerzálního systémového vyhledávače se stal Spotlight. Na něj Apple dlouhé roky moc nesahal, avšak v macOS 26 Tahoe jej vybaví hromadou novinek. Bude umět přímo vykonávat různé operace, získal klávesové zkratky, ukládá historii schránky atd.

A to jsou funkce, které zvládají různé alternativy Spotlightu, které vznikly právě proto, že původní aplikace nedokázala potenciál vytěžit naplno. Jde o aplikace jako Alfred, Raycast nebo LaunchBar. Po vydání Tahoe se jim možná bude trochu hůř dýchat, protože proč by uživatelé platili za ně, když teď Spotlight jejich taháky okopíroval?

V téhle generaci to pro ně ještě problém nejspíš nebude, protože pořád mají i další funkce, které Apple zatím neumí. Ale časem budou muset hledat stále nové cesty, jak se odlišit.