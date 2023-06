Apple šetří na pamětech i v roce 2023 aneb 8 GB RAM musí stačit všem

Apple včera na WWDC ukázal hromadu hezkých softwarových i hardwarových udělátek, takže by byla škoda, aby se v jejich stínu schovala jedna nepříjemná věc. Cupertinská firma stále šidí paměťové kapacity svých strojů.

MacBook Air čipem je až 12× rychlejší než nejvýkonnější intelovský Air z roku 2020, říká Apple. Stejně jako on má pořád v základu jen 256GB SSD a stejně jako Air z roku 2017 začíná na 8 GB RAM. To už u nového 15" Airu za 38 tisíc je spíš smutné než legrační.

Jasně, SSD i RAM se za poslední roky hodně zrychlily, ale růst by přece měly také kapacity. Vždyť kombinaci 8GB paměti a 256GB úložiště už dnes nabízejí i mainstreamové mobily za osm tisíc. Paměťové čipy nikdy nebyly levnější než teď. Na velkoobchodním trhu se čipy prodávají za vyšší jednotky nebo nižší desítky dolarů. Není důvod jich nepoužít víc zvlášť s výhledem do budoucnosti. Apple podporuje Macy minimálně pět let, budou 8 GB RAM a 256 GB na SSD stačit i v roce 2028?

Apple se samozřejmě spoléhá na dobře odladěný macOS, který si vystačí s málem, ale co aplikace třetích stran. Co hry, které chce firma na platformu přinést? Efektivita s nakládáním se systémovými prostředky spíš klesá a Apple nemůže čekat, že vývojáři budou aplikace optimalizovat na prehistorický hardware. A uživatelé zase nemají možnost RAM ani SSD upgradovat, takže i když jim výkon bude stačit, nedostatečná kapacita je časem donutí koupit úplně nový počítač.

V konfigurátoru Airu lze ještě před nákupem vybrat i 16 nebo 24 GB RAM, ale příplatky jsou 6 a 12 tisíc korun. SSD lze zvětšit na 512 GB, 1 TB nebo 2 TB, avšak uživatel bude muset přidat 6, 12 nebo 24 tisíc. Skoro celá průměrná mzda za úložiště, které lze ve formě superrychlé NVMe karty sehnat od 3000 Kč.

Proč upgrady nejsou možné?

S přechodem na Apple Silicon, tedy vlastní čipy Mx, začal firma integrovat RAM přímo do pouzdra SoC vedle procesoru, grafiky a jiných obvodů. Zašel tak ještě dál než konkurence s připájenými LPDDR5(x) na desce. Jablečné řešení má výhodu v nižší latenci a nižší spotřebě, protože se zkrátily a zjednodušily datové cesty.

Jenže pouzdra jsou poměrná malá a moc paměťových čipů se do nich nevejde. Paměti na rozdíl od logických obvodů ani tak dobře neškálují s lepšími výrobními procesy, takže je to nepříjemné i do budoucna.

Je to ostatně vidět na novém Macu Pro, u něhož si lidé včera pomlaskávali, že má až 192 GB RAM. Jenže předchůdce bylo možné rozšířit až na 1,5 TB, protože používal klasické moduly a nebyl limitován fyzickým prostorem. Jsou profesionálové, pro které je kapacita víc než rychlost.

Nové „próčko“ je mimochodem prvním armovým Macem s rozšiřitelným SSD. V základu má jen 1 TB, ale na desce je dvojice slotů pro dodatečné moduly a pak ještě šest klasických PCIe 4.0 pro velké karty.

Sám Apple prodává SSD ve formě modulů v kapacitách 2, 4 a 8 TB za 30, 48 a 84 tisíc korun. Na první pohled vypadají jako malý formát M.2 2230 používaný v některých noteboocích nebo Steam Decku, ale rozložení pinů je jiné. Apple tedy vsadil na proprietární řešení. Řádově levnější SSD od Samsungu, WD, Kingstonu apod. tedy nepřipojíte.