Apple se chystá vyhodit Google ze sedla. V Safari zkoumá možnosti vyhledávání pomocí AI

Apple chce přepsat pravidla internetového vyhledávání. Po více než dekádě dominance Googlu v Safari přichází čas na změnu. Apple začíná „aktivně zkoumat“ možnost integrace vyhledávačů poháněných umělou inteligencí, jako jsou OpenAI, Perplexity AI, DeepSeek, Grok či Anthropic.

Za posunem tímto směrem stojí změna v chování uživatelů. Podle Applu totiž poprvé v historii klesl počet klasických vyhledávání přes Safari a lidé stále častěji sahají po nástrojích umělé inteligence, které nabízejí namísto seznamu odkazů rychlé odpovědi ve formě konverzace. Pro Apple je to jasný signál, že je třeba inovovat, aby si udržel konkurenceschopnost. Poněkud paradoxně Google v reakci tvrdí opak – tedy že počet dotazů z Apple zařízení roste.

Obavy z antimonopolních tahanic

Za touto změnou nestojí jen technologická zvědavost, ale i tvrdá realita byznysu. Google platí Applu za to, že je přednastaveným vyhledávačem na iPhonech a dalších zařízeních, astronomických 18 až 20 miliard dolarů ročně. Tato částka tvoří zhruba 36 % příjmů Googlu z mobilní reklamy. Jenže tahle „zlatá pouta“ jsou stále častěji pod palbou regulačních a antimonopolních úřadů.

Šéf Applu pro služby Eddy Cue si je vědom toho, že současný model je sice výnosný, ale také křehký. Kdyby soudy dohodu s Googlem zrušily, Apple by přišel o miliardové příjmy. Aktivní hledání alternativ je tedy nejen technologickou vizí, ale i pojištěním proti možným ztrátám. AI vyhledávání by navíc mohlo přinést nové způsoby monetizace – ať už přes prémiové funkce, nebo vlastní reklamní modely.

Apple už jednal s Perplexity a v současnosti probíhají jednání s dalšími hráči. Přestože žádná ze služeb postavených na umělé inteligenci zatím nedosáhla v obecných dotazech kvalit Googlu, Apple věří, že budoucnost patří právě jim. Nehodlá však riskovat výpadek příjmů, a tak plánuje nabídnout tyto AI vyhledávače jako alternativy, nikoli hned jako výchozí možnost.

Apple tedy nechce jen vyměnit jeden vyhledávač za druhý. Uživatelům poskytne možnost volby mezi více AI vyhledávači, přičemž klíčovým kritériem bude ochrana soukromí. Zatímco Google a další konkurenti často využívají uživatelská data pro cílení reklamy, Apple sází na zpracování dotazů přímo v zařízení a na tzv. Private Cloud Compute – tedy cloudových serverech, které neukládají data a nikdo k nim nemá přístup (ani samotný Apple). Oproti konkurenci tak může nabídnout nejen chytré, ale i bezpečné vyhledávání. Tato kombinace by mohla oslovit i uživatele s vysokými nároky na bezpečnost.

Pro Google to možná bude problém

V každém případě půjde o velkou technologickou výzvu. Vyhledávání pomocí umělé inteligence musí být nejen rychlé a přesné, ale také spolehlivé a transparentní. Apple proto požaduje, aby poskytovatelé zlepšili své vyhledávací indexy a nabídli bohatší odpovědi na obecné dotazy. Zároveň je nutné vyřešit, jak zabránit „halucinacím“, tedy situacím, kdy si umělá inteligence vymýšlí neexistující fakta, a jak zajistit, aby výsledky nebyly zatížené předsudky nebo nevyvážeností.

Vstup Applu do světa AI vyhledávání může znamenat těžkou ránu pro Google, jehož příjmy z reklamy jsou silně závislé na Safari. Akcie Alphabetu, mateřské firmy Googlu, už na tuto možnost zareagovaly propadem o 7,3 %, Pokud Apple skutečně změní způsob, jakým zákazníci vyhledávají na jeho zařízeních, mohlo by to zásadně ovlivnit celý trh s digitální reklamou – inzerenti by mohli začít rozdělovat své rozpočty mezi více hráčů.

Pro uživatele to bude znamenat rychlejší, personalizovanější a interaktivnější vyhledávání, které bude více připomínat konverzaci než tradiční „googlování“. Na druhé straně ale vyvstávají otázky ohledně kvality informací, algoritmické zaujatosti a nových etických dilemat. Apple bude muset přesvědčit, že jeho AI vyhledávání je nejen šikovné, ale i důvěryhodné a bezpečné.

Pokud Apple uspěje, může se Safari proměnit z běžného prohlížeče v chytrého asistenta, zatímco Google přijde o jedno ze svých nejlukrativnějších výchozích nastavení. Změna by zároveň mohla urychlit posun celého odvětví z „deseti modrých odkazů“ směrem k přesným a srozumitelným odpovědím, jaké by člověk čekal spíš od knihovníka než od robota.