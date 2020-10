Apple s premiérami nových produktů letos ještě neskončil. Za měsíc přijde první MacBook s procesorem Arm

Apple už před několika měsíci oznámil, že i u notebooků a desktopových počítačů přejde na vlastní čipy Axx s architekturou Arm, podobně jako třeba u iPhonů, iPadů a dalších zařízení. Ale jak na premiéře iPhonů před pár dny, tak ři odhalení iPadů minulý měsíc nepadlo o počítači s čipem Applu ani slovo. Podle zdrojů Bloombergu se dočkáme samostatného představení příští měsíc.

Podle informací by měl Apple v listopadu představit první Macbook, který bude vybaven čipem Arm přímo od Applu. Vzhledem k tomu, že nové iPhony jsou vybavené 5nm čipem Apple A14, lze předpokládat, že tento MacBook by byl vybaven stejným čipem, byť ve vyšší a výkonnější konfiguraci.

Apple již ve starších rozhovorech zmiňoval, že architekturu čipů vyvíjí tak, aby byla škálovatelná od nejmenších zařízení jako jsou třeba sluchátka nebo hodinky, přes iPhony, iPady až po výkonné počítače.

V minulosti se už objevilo mnoho srovnávacích testů, které ukázaly, že nejvýkonnější čipy Applu jsou schopné bez větších problémů konkurovat i desktopovým modelům od Intelu.

Otázkou je, jak to bude s dostupností MacBooky či případného iMacu s čipy Arm. Apple totiž musí doladit nový systém macOS Big Sur, který je nyní v desáté betě a zatím to vypadá, že by se už mohlo jít do finále. Vybraní vývojáři mají navíc už pár měsíců vývojářské kity, na kterých mohou otestovat kompatibilitu vlastních programů a rovnou je i optimalizovat na Arm.

