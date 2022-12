Apple připravoval počítač za čtvrt milionu. Chystaný Mac Pro ale nakonec bude jiný

Jaké počítače Apple chystá na příští rok? O tom se rozepsal Mark Gurman, redaktor Bloombergu, jehož předpovědi a insiderské informace jsou obvykle velmi přesné.

V Cupertinu podle něj nestihli na letošek plánované aktualizace MacBooků Pro, notebooky s 14" a 16" a čipy M2 Pro a M2 Max podle něj vyjdou až začátkem příštího roku.

Za zmínku stojí, že Applu nevyšel původní plán přejít ve všech modelových řadách na vlastní procesory. To bychom tu dnes už měli i nové iMacy Pro a Macy Pro. Vyšší verze all-in-one počítačů ale úplně zmizly z nabídky a podle Gurmana je vývoj ve skluzu.

Větší očekávání ale budí Mac Pro. Ten v nabídce Applu zůstává, avšak jde o tři roky starý model s Intel Xeonem. Firma by ale příští rok mohla odhalit nástupce, jehož specifikace budou ještě nad Mac Studiem.

Gurman očekává čip M2 Ultra s 24jádrový procesorem a 76jádrovou grafikou a alespoň 192 GB RAM. Co je však zajímavější, půjde o první Mac postavený na Apple Siliconu, který bude rozšiřitelný. Podle Gurmana půjde navýšit RAM, SSD a doplnit další karty. Dosavadní Macy měly SSD připájené na základní desce a RAM byla dokonce součástí pouzdra spolu s SoC Apple M1/M2.

Insideři tvrdí, že v Applu uvažovali také o Macu Pro s čipem M2 Extreme, který by měl být ještě dvakrát tak velký, ale firma si to prý rozmyslela. Bylo by to plýtvání prostředky na produkt oslovující minimum lidí. Cena by přitom měla dosahovat minimálně 10 000 dolarů (230 000 Kč) za základní verzi. Současný Mac Pro začínal na 6000 dolarů, Mac Studo startuje na částce 5000 dolarů.

Nejoblíbenější stolní Macy

