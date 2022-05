Apple přeskočil Lenovo a je největším výrobcem počítačů. Ale jen, když se mu započítají i iPady

Podle agentury Canalys dodali výrobci během prvního čtvrtletí na trh 118,6 milionu osobních počítačů, o tři procenta méně než loni. Největší tržní podíl měl Apple s bezmála 19 %, o bod předstihl jinak dlouhodobě vládnoucí Lenovo. HP (13 %) a Dell (12 %) se s odstupem přetahují o třetí místo. První pětku se sedmiprocentním zastoupením uzavírá Samsung.

Apple však na trůn usedl nikoliv díky Macům, ale především iPadům. Z 22,3 milionu dodávek bylo 14,8 milionu iPadů. Canalys totiž mezi PC řadí i tablety bez ohledu na jejich operační systém. Z oněch 118,6 milionu PC tak 38,6 milionu připadá na velké dotykové placky. Díky nim se mezi elitu dostal i Samsung, protože z jeho 8,8 milionu počítačů je 7,8 milionu právě tabletů.

Canalys mimochodem sledoval také prodeje chromebooků. Těch se do obchodů v prvním čtvrtletí dostalo jen 4,9 milionu. Meziročně to bylo o 60 % méně, protože laptopům se systémem Chrome OS se dařilo v době covidu, kdy si lidé kupovali levné počítače do školy. Teď už o ně ale takový zájem není. Polovinu trhu s chromebooky si rovnoměrně rozdělily společnosti Lenovo a Acer, nižší podíly pak mají Dell, HP a Asus.

Největší výrobci PC (desktopy, notebooky a tablety) v Q1 2022