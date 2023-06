Apple předvedl rekordní slevu. Mac Pro zlevnil o více než milion korun

Apple na WWDC kromě nového čipu M2 Ultra ukázal také nový počítač Mac Pro. Šlo totiž o vůbec poslední počítač v portfoliu Applu, který dosud běžel stále jen na procesoru od Intelu. To se tímto změnilo, a Apple tak konečně dokončil celý proces přechodu na svou platformu, který započal na podzim roku 2020. Počítač vypadá na pohled stále stejně a jeho design připomínající struhadlo stále budí kontroverze. Nutno však dodat, že si přechodem výrazně polepšil.



Že je nový Mac Pro drahý? I když si k němu navolíte vše v plné výbavě i s příslušenstvím, tak je částka v podstatě poloviční, jako dříve stál pouhý příplatek za 1,5 TB ECC paměti.

Počítač je násobně výkonnější a výbavou strčí do kapsy většinu desktopů a opět jde o ten nejvybavenější počítač od Applu. Jedna věc se však změnila. Počítač totiž extrémně zlevnil, a to o desítky procent! O to více k neuvěření to je, pokud zjistíte, že v plné výbavě s 8TB úložištěm a porcí 192 GB unifikované paměti vyjde na 360 tisíc korun.

Původní verze představená před čtyřmi lety totiž atakovala úplně jiné cenovky a v plné výbavě počítač dokonce přesahoval 1,6 milionu korun. S trochou nadsázky se tak dá říci, že jde o jednu z největších mezigeneračních slev, jakou jsme kdy u Applu viděli. Ostatně kdy pamatujete, že by nějaký produkt zlevnil o více než 70 %?

Na druhou stranu je třeba uznat, že se bavíme o té nejvybavenější konfiguraci. Tu základní seženete už za „lidových” 199 990 Kč. V profesionální branži však jistě najde velké uplatnění, což ostatně ukázal i jeho předchůdce. Navíc jde o starý dobrý tower či rack, ze kterého dýchá vysoký výkon už na první pohled narozdíl od nenápadné malé krabičky Mac Studio. Navíc má i více portů a můžete si ho díky PCI sběrnicím široce přizpůsobit.

