Apple přebral Metě šéfku komunikace rozšířené reality. Kvůli plánovanému headsetu?

K zásadní personální změně došlo v nedávné době v Applu a Metě (Facebooku). Výrobce iPhonů přebral sociální síti její šéfku komunikace rozšířené reality Andreu Schubertovou, podle západních médií proto, aby v Applu obstarala představení očekávaného AR headsetu.

Že Apple pracuje na dosud nespecifikovaném produktu využívajícím rozšířenou realitu, je veřejným tajemstvím už několik let. I šéf společnosti Tim Cook opakovaně uvedl, že AR bude hrát pro Apple v budoucnosti klíčovou roli, technologii označil za zcela zásadní. S popisem očekávaného produktu byl ale vždy opatrný, takže dosud nikde oficiálně nezaznělo, co firma chystá.

Podle analytiků půjde o AR headset, jehož představení se blíží – Ming Chi Kuo například uvádí, že Apple novinku oznámí už v příštím roce. A protože to bude pro firmu velká věc a vstup do úplně nového pole, potřebuje to udělat s velkou pompou, s čímž by měla pomoci právě Schubertová. Stejně jako v Metě má dostat na starost komunikaci veškerých AR snah Applu a jeho nového hardwaru z této oblasti.

Na personální výměnu v obou společnostech upozornil ve svém newsletteru Mark Gurman z agentury Bloomberg, i on je přesvědčený, že krok souvisí s představením očekávaného AR headsedu Applu. Nutno však dodat, že sama Schubertová nic nepotvrdila, stále má všude uvedeno, že pracuje v Metě. Je ale také otázkou, zda vůbec může něco potvrdit, Apple je notoricky u nových produktů tajemný.

A jak má vůbec zmiňovaný headset vypadat? Když dáme dohromady spekulace, které se pořád opakují, tak by zařízení mělo mít celou sérii kamer včetně senzorů pro sledování rukou, 8K displej, pěnové vycpání podobné AirPods Max a bude velmi drahé – zmiňována je cenovka až 3000 dolarů (cca 66 400 korun).