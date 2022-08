Apple povolí domácí opravy také u Maců. Díly a nástroje budou letos i v Evropě

Cupertinská společnost oznámila, že ode dneška mohou Američané využít program pro domácí opravy rovněž u Maců. Od jara je tato možnost dostupná pro iPhony 12 a novější plus iPhony SE 3. generace.

V případě jablečných počítačů je program určen pro MacBooky Air a Pro s čipy M1. Novější modely postavené na M2 zatím na seznamu nejsou. Apple ale uvádí, že ještě letos do programu zapojí i další Macy. A co je důležité, služba konečně zamíří také do Evropy, byť detaily zatím neznáme.

Každá oprava začne na této stránce. Na ní je odkaz do databáze servisních návodů i obchodu s komponenty. V době psaní zatím ještě chyběly díly pro Macy. V případě iPhonů si ale kutilové mohou koupit nové akumulátory, reproduktory, foťáky, displeje, šuplíky pro SIM karty a motorek pro hmatovou odezvu.

Kromě komponent jsou v e-shopu dostupné i nástroje pro servis. Ty lze zakoupit, ale je možné je také za 49 dolarů na týden zapůjčit. Sada pro iPhony sestává ze dvou velkých a těžkých kufrů. Nástroje pro Macy mají stát rovněž 49 dolarů. Doprava je bezplatná, poškozené díly lze Applu také vrátit k recyklaci a firma za to může uživatelům dát kredit pro nákup v App nebo Apple Storu.