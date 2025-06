Životní cyklus u Applu. Jak je to s podporou již neprodávaných zařízení?

Koupíte si ve výprodeji o jednu či dvě generace starší zařízení a nevíte, co to pro vás znamená? Apple je v tom poměrně transparentní a délku softwarové a hardwarové podpory netají. Zároveň ale neexistuje všeobecně platný vzorec, že produkt z roku XXXX bude firma udržovat nějaký konkrétní počet let.

Pokud jde o hardwarovou podporu ve smyslu (pozáručního) servisu, tak Apple garantuje, že náhradní díly pro iPhony, iPady, iPody, Macy, Apple TV, Apple Watch, AirPods, Apple Vision Pro a Beats bude poskytovat minimálně 5 let od chvíle, kdy je naposledy distribuoval do obchodů. Ta chvíle obvykle nastane, když produkt zmizí z Apple Online Storu. Například letos v březnu se přestaly prodávat MacBooky s čipem M3, takže pro ně budou díly dostupné nejméně do jara 2030.

Existují ale i výjimky, pozitivní. Pokud jsou ještě dostupné náhradní díly nebo to na některých trzích požadují zákony (typicky ve Francii), může se servisní podpora natáhnout až na 7 let. Akumulátory pro MacBooky pak Apple může vyrábět a dodávat servisům někdy až 10 let po vyřazení notebooků z distribuce. Pak už se můžete spolehnout leda na šedý trh s komponenty a neautorizovaný servis.

Apple na svém webu dokonce eviduje dvě kategorie starých produktů. Tzv. výběhové (vintage) a zastaralé (obsolete). Ty výběhové jsou staré 5–7 let od data poslední distribuce a pro takové jsou ještě dostupné náhradní díly. Zastaralé mají přes sedm let a Apple už díly nedodává s výjimkou oněch akumulátorů, které v některých případech poskytuje až 10 let. Na této stránce najdete seznam všech zařízení s informací, do které kategorie patří.



Apple Watch Edition z roku 2015 už jsou mrtvé

Firma šla až do nejhlubší minulosti, takže tam najdete i první počítač Apple I, Newton MessagePad, staré tiskárny, modemy apod. Jsou tam mimochodem i hodinky Watch Edition z roku 2015. Ta luxusní edice z 18karátového žlutého nebo růžového zlata, která se v závislosti na variantě u nás prodávala za 305 až 515 tisíc korun. Tehdy si Apple ještě myslel, že dělat módní šperk z elektroniky, která rychle zastará, je moudré.

V další generaci už ho to přešlo a verze Edition s keramickým pouzdrem stála jen desetinu. Pak tyto edice zcela ukončil, protože spotřební elektronika si oproti mechanickým hodinkám neudrží hodnotu, aniž když se použijí lepší materiály a na záda se vygravíruje logo s nakousnutým jablkem.

Softwarová podpora

Z hlediska aktualizací operačních systémů je situace o trochu složitější. Apple neříká, jak dlouho bude software pro svá zařízení dodávat. Oněch pět let, které platí pro hardwarové součástky, ale platí i pro klíčové operační systémy.

iOS 18 je dostupný pro iPhone XR a XS (Max) z roku 2018.

iPadOS je dostupný pro iPad Pro 1 (2018), iPad Air 3 (2019 a iPad Mini 5 (2019)

macOS Sequoia je dostupný i pro něco Macy z let 2017 a 2018

Výjimkou je hodinkový watchOS 11, který loni na podzim zamířil maximálně na Watch Series 6 (2020), ale pět let starou pátou generaci již odstřihl.

Určitou dobu po vydání majoritní verze systému vycházejí ještě desetinkové nebo setinkové aktualizace opravující chyby a přinášející ještě nějaké drobné funkce. Takové péče se systémy dočkají zhruba další dva nebo tři roky. I když už tu máme iOS 18, Apple letos ještě záplatoval iOS 15 a 16. U macOS šel s aktualizacemi dvě generace dozadu. Po tuto dobu tak ještě je bezpečné používat starší operační systémy, protože jejich kritické zranitelnosti firma ještě opravuje.

Hrubým odhadem tak platí, že jablečné zařízení se ještě pět let po ukončení prodeje dočká nových verzí OS a následují dva roky záplat.

Na druhou stranu to, že pro zařízení XYZ vyjde upgrade na novou verzi systému, neznamená, že na něm budou dostupné i všechny funkce. Vidíme to u Applu čím dal častěji, že některé softwarové novinky si nechává jen pro novější generace počítačů, mobilů, hodinek apod. a ty starší ochudí, protože na to hardwarově už nemají.