Apple podle Italů lhal o voděodolnosti iPhonů. Musí zaplatit pokutu 261 milionů korun

Italský antimonopolní úřad Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) si opět posvítil na Apple. Kalifornská firma podle něj uváděla nepravdivá tvrzení o voděodolnosti iPhonů, jejich schopnosti nadsazovala a pak neuznávala reklamace za škody způsobené vodou. Udělil jí tak pokutu 10 milionů euro (přes 261 milionů korun). Apple se proti rozhodnutí může odvolat.

Problém se má týkat modelů iPhonů od roku 2017, tehdy iPhonů 8 až po iPhony 11. Úřad se záležitostí začal zabývat v reakci na stížnosti uživatelů, kteří upozorňovali, že inzerovaná voděodolnost telefonů neplatí, navíc pokud se jim iPhone potopil, oprava nebyla možná v rámci záruky.

AGCM marketingové praktiky Applu označil za zavádějící a agresivní. Telefony totiž byly pouze nepropustné vodou, nikoliv voděodolné, což je sice mírné slovíčkaření, ale reálně to znamená dvě různé věci. iPhonu, který je nepropustný vodou, se nic nestane pokud trochu zmokne, ale rozhodně nevydrží potápění. Ovšem Apple v reklamách tvrdil, že zařízení je možné ponořit do vody na 30 minut až do hloubky čtyř metrů.

Něco takového iPhony ve skutečnosti nezvládly, podmínky v běžném životě jsou jiné než laboratorní, ze kterých tvrzení nejspíš pocházelo. Uživatelé si stěžovali, že s nimi krátce plavali v moři a zařízení přestala fungovat. Když to pak řešili, reklamace jim byla zamítnuta, zaměstnanci Applu odvětili, že to neměli dělat. Byť marketingové materiály tvrdily, že mohou.

Kombinace těchto skutečností byla podle italského antimonopolního úřadu dostatečná k udělení pokuty. Firma má nyní 60 dní na to se proti rozhodnutí odvolat, jinak musí zaplatit 10 milionů euro. Je to stejná sankce, kterou již jednou AGCM Applu udělil – před dvěma lety musela společnost zaplatit v Itálii 10 milionů euro za cílené zpomalování zařízení s iOS. To samé řešila také ve Francii.