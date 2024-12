Apple po více než 15 letech bude mít skutečně novou myš, tvrdí insider

Apple podle Marka Gurmana z Bloombergu chystá nástupce současné Magic Mouse. Jeden z posledních produktů vznikajících ještě v době, kdy firmu vedl Steve Jobs, sice cupertinská společnost už dvakrát lehce inovovala, na plnohodnotného nástupce se však pořád čeká.

V Applu prý v posledních měsících vznikají prototypy zbrusu nové myši, která má být modernější a která má vyřešit nepříjemný problém s nabíjecím konektorem na spodní straně. Co přesně přinese, však Gurman zatím neví. Odhaduje však, že dorazí nejdříve za rok.

Magic Mouse přišla na podzim 2009. Druhá generace z roku 2015 vyměnila Bluetooth 2.1 za verzi 3.0 a především nahradila dvojici AA baterií za integrovaný Li-Po akumulátor. Ten se původně nabíjel skrz konektor Lightning, v letošní revizi už nabízí USB-C.

Po celých 15 let však zůstal stejný tenký design s jedním tlačítkem a integrovaným trackpadem. S jedním tlačítkem si Apple vystačil 40 let, ale nemusí to být neměnné dogma. Letos na větší Magic Keyboard přidal zvláštní klávesu pro vyvolání kontextové nabídky (jako při pravém kliknutí), takže by myš i bez gesta mohla zvládnout totéž. Nebo naopak posílí ona dotyková část, v níž je Apple velmi silný.

Osobně bych uvítal lepší senzor, protože zastaralý laserový snímač už ukazuje své slabiny. Moderní optické fungují na pestřejší škále povrchů, detekují vyšší zrychlení apod. Nikdy mi nevyhovoval ani povrch samotné myši. Na rozdíl od samostatného trackpadu nebo toho integrovaného v MacBoocích není tak hladký a kvůli vyššímu tření se gesta a posouvání/scrollování nepoužívají tak dobře.